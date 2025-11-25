Casi 15.000 extranjeras han accedido a la residencia en España en 2024 y 2025 por ser víctimas de violencia de género

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (d), llega a un acto institucional por el Día de Europa, organizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la sede ministerial. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno otorgó 8.129 permisos de residencia a víctimas de violencia de género o sexual y 6.491 en lo que va de 2025, según cifras facilitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este martes 25 de noviembre.

"El feminismo y la igualdad están en el centro de la acción política, y la violencia es la máxima expresión de la desigualdad, lo primero que hay que combatir --asegura en un comunicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz--.Nos unimos como ministerio a las reivindicaciones del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una democracia sana y completa no se puede permitir que las mujeres sean asesinadas por el simple hecho de serlo".

Según informa el ministerio, el nuevo Reglamento de Extranjería "es especialmente sensible con esta realidad, a la que se suma que muchas veces las mujeres migran para huir de la violencia y la discriminación".

Así, señala que el reglamento amplía la forma de acreditar la condición de víctima de violencia de género, lo que facilita el acceso tanto al permiso de residencia a víctimas de violencia de género o sexual como a la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales para las víctimas de violencia de género. Además, indica que facilita la reagrupación familiar con padres de la víctima y con sus hijos e incorpora la autorización por circunstancias excepcionales para víctimas de violencia sexual.

Inclusión también recalca que el Reglamento de la Ciudadanía Española en el Exterior --que actualmente se encuentra en tramitación-- incorpora novedades destinadas a la protección y el retorno de las españolas víctimas de situaciones de violencia residentes en el exterior y de sus hijos así como asesoramiento sobre los recursos disponibles en el país de residencia.

LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA CON 156 PUNTOS VIOLETA

Asimismo, también informa de que la Seguridad Social cuenta con 156 puntos violeta acreditados, distribuidos en sus distintas entidades gestoras y en todo el territorio.

"Hoy es obligatorio recordar a las 38 mujeres que han muerto este año como víctimas de violencia de género y a las 1.331 que lo han hecho desde 2003 --añade Saiz--. Con ellas en mente, debemos dar un paso al frente como sociedad y por eso ofrecimos las oficinas de la Seguridad Social como puntos violeta. Esperamos que gracias a su gran capilaridad y presencia en todo el territorio sirvan de lugar seguro para que las mujeres puedan denunciar violencias machistas".

Por otra parte, también informa de que la Seguridad Social dispone de otras medidas como ayudas económicas a víctimas de delitos violentos entre los que se incluye la violencia de género. Estas ayudas son para víctimas directas e indirectas que hayan causado muerte, lesiones graves o daños graves en la salud, y se pueden solicitar provisionalmente sin acreditar precariedad económica si la víctima es de violencia de género o sexual.

Además, recuerda que se considera periodo de cotización efectiva el tiempo en el que el contrato de una trabajadora se suspende "cuando se ha visto obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género", y también pueden acceder a la jubilación anticipada involuntaria si el cese de la relación laboral se debe a su condición de víctima de violencia de género.

Por otro lado, indica que en caso de fallecimiento de la víctima, la pensión de orfandad absoluta de sus hijos pasa del 52% al 70% en los casos de carencia de rentas de los miembros de la unidad familiar de convivencia. Si hay varios beneficiarios, se puede alcanzar hasta el 118% de la base reguladora y establecerse una garantía de importe mínimo conjunto. Además, si la madre no hubiera cotizado lo suficiente y los huérfanos absolutos no tuvieran derecho a pensión de orfandad, pueden acceder a una prestación de orfandad específica.

FLEXIBILIDAD EN LA CONCESIÓN DEl IMV

Por otra parte, Inclusión recuerda que desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se han introducido medidas para flexibilizar su concesión en los casos de violencia de género.

"A las mujeres víctimas no se les exige el cumplimiento del requisito de edad (23 años) ni el de haber iniciado los trámites de separación o divorcio. Además, se contemplan situaciones especiales, como cuando una mujer víctima de violencia machista se ve obligada a abandonar su domicilio familiar, acompañada o no de sus hijos/as. Por este motivo tampoco se les exige que la unidad de convivencia esté formada desde, al menos, los seis meses anteriores a presentar la solicitud; ni llevar un año de residencia legal y efectiva en España", recuerda este departamento.

Asimismo, apunta que la unidad de convivencia compuesta por una mujer que ha sufrido violencia de género y uno o más de sus hijos, menores de edad, se considera monoparental, lo que se traduce en que percibe un complemento del 22% en la cuantía del IMV.