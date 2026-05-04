Casi la mitad de los discursos de odio detectados en redes por Oberaxe en marzo están vinculados a la guerra en Irán

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MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

En marzo, el 48% del total de mensajes detectados en redes sociales por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) como discurso de odio está vinculado a la guerra en Irán, lo que supone un aumento de 41 puntos porcentuales respecto a febrero.

Así lo pone de manifiesto el Oberaxe, dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según los datos de monitorización del discurso de odio en redes sociales a través del sistema FARO durante el mes de marzo.

En este sentido, el Observatorio explica que el aumento de los discursos de odio vinculados a la guerra en Irán se asocia principalmente con la intensificación de los conflictos armados en Gaza y en Irán.

El informe registra un total de 32.941 mensajes de carácter racista y xenófobo detectados. En marzo, el 62% de los contenidos de odio detectados fueron retirados por las plataformas, lo que representa un aumento de 17 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El Oberaxe también destaca que las plataformas retiraron el 46% de los contenidos reportados tras notificarse por la vía de verificador confiable (trusted flagger), lo que supone un incremento de doce puntos porcentuales respecto al mes de febrero.

En cuanto al contenido de los mensajes, ha detectado de carácter antisemita que "legitima o promueve la violencia contra las personas judías". También contra las personas musulmanas, a las que se presenta "de forma generalizada como una amenaza, y se asocia su identidad religiosa con la violencia y el extremismo".

Por otro lado, el Oberaxe indica que en un 18% de los contenidos de discurso de odio detectados "se observa la persistencia de una narrativa que cuestiona de forma recurrente el acceso de las personas migrantes a medidas de inclusión, incluso en ausencia de noticias de actualidad que actúen como detonante".

El boletín, cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), refleja el 88% de contenido retirado por TikTok como la tasa más alta, frente a YouTube, donde solo el 12% de los contenidos que le fueron notificados acabaron siendo eliminados. Por su parte, X lo hizo con el 81% de los mensajes que le fueron reportados, Instagram retiró el 63% y Facebook el 70%, un avance muy destacado en su tasa de retirada, ya que en febrero solo fue de un 26%.

Durante el mes de marzo la mayoría de los mensajes de discurso de odio racista se dirigieron a personas procedentes del Norte de África (un 51%), su bien supone un descenso de 12 puntos porcentuales en relación con el mes anterior. Los mensajes islamófobos ocupan el segundo lugar entre los comentarios de odio, con un 27%, tres puntos porcentuales más que el mes anterior.

Los mensajes contra las personas latinoamericanas representaron un 19% del total. Este porcentaje refleja un aumento de 14 puntos con respecto al mes de febrero, en el que este grupo concentró un 5% del contenido analizado.

CONTENIDOS DESHUMANIZANTES, LOS MÁS FRECUENTES

El tipo de contenidos más frecuentes en la monitorización de Oberaxe en marzo han sido los contenidos deshumanizantes, al representar el 39% del total de los mensajes analizados. Aunque se observa un descenso de 18 puntos porcentuales con respecto al mes de febrero (57%), este tipo de narrativas continúa desempeñando un rol fundamental en la reproducción de discurso de odio y en la consolidación de narrativas discriminatorias que favorecen la polarización social.

La segunda causa más frecuente de los reportes presenta al grupo como amenaza (un 26%), lo que supone 10 puntos porcentuales menos que el mes anterior, y aquellos comentarios que promueven la expulsión del colectivo representan el 7%, contenidos que refuerzan narrativas que contribuyen a la legitimación y normalización de actitudes hostiles. Además, el 93% del contenido analizado presentaba un "lenguaje agresivo explícito, basado en insultos, amenazas y descalificaciones directas".