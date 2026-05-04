El Gobierno alerta de "bulos" en la regularización extraordinaria de migrantes: "No encarecen el mercado de la vivienda"

Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha alertado este lunes de "bulos" en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes y ha negado que encarezcan el mercado de la vivienda.

En este sentido, fuentes del departamento que dirige Elma Saiz han tildado de "falso" que el procedimiento se dirija a "nuevas llegadas", en lugar de a personas que se encontraban en España antes de que se anunciara la regularización.

Asimismo, han destacado que la ausencia de antecedentes penales y su debida acreditación "ha sido siempre un requisito obligatorio", como también ha apuntado que es en otros trámites de extranjería.

De la misma manera, Inclusión ha asegurado que es "falso" que los que quieran acceder a la regularización vayan a "colapsar" las oficinas como Correos o la Seguridad Social. "Se han habilitado horarios específicos y ampliados para no interceder con otros trámites. Además, la atención presencial solamente se hará mediante cita previa", ha indicado.

Igualmente, ante un posible "abuso" por parte de los migrantes de los servicios públicos, ha añadido que, según los indicadores del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia, "la población extranjera hace un uso menor de los servicios sanitarios".

Respecto a los ucranianos, desde el Ministerio han explicado que "no son personas en situación irregular" y que contarán con un procedimiento separado de la regularización para sus autorizaciones, por diferentes vías de presentación y sin plazo límite para sus solicitudes.

De la misma manera, han aseverado que la Unión Europea reconoce que cada Estado decide sobre las personas que ya están en su territorio. "No está prohibido y se ha hecho en otros países. Es un proceso individual, como exige Europa", han indicado sobre la regularización.

Por otro lado, Inclusión ha afirmado que los extranjeros "no encarecen el mercado", sino que son "quienes más sufren" en su acceso. "El informe de seguimiento del Marco Estratégico señala que el 23% de las personas extranjeras no comunitarias vive en hogares sobreocupados, frente al 6% de los españoles", ha agregado.

En esta misma línea, ha recalcado que el permiso es "exclusivamente" para residir y trabajar en España. "Son personas que viven en nuestro país y que apuestan por tener un proyecto de vida aquí", ha indicado.

En este mismo punto ha añadido que la regularización concede una autorización de residencia y trabajo temporales y ha precisado que para obtener la nacionalidad se requieren requisitos "muy estrictos" que pasan por años de residencia legal previa, aprobar exámenes de idioma y cultura, por ejemplo. "La regularización y la obtención de la nacionalidad no son procesos vinculados", ha subrayado.