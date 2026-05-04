CCOO anuncia movilizaciones en toda España para exigir mayor financiación de la dependencia y transparencia en el copago

Archivo - Residencia en Sebastián de los Reyes. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas de CCOO ha anunciado movilizaciones en toda España para reclamar una mayor financiación para el sistema de dependencia, reducir las listas de espera y exigir "total transparencia" a las comunidades autónomas sobre el copago.

"Las personas dependientes, las familias, tienen que aportar una cantidad de dinero extraordinaria para atender a sus familiares. Y también nos preocupa que, si esto lleva la deriva que va llevando, va a haber un segmento de la población de bajo y medio poder adquisitivo que no va a poder hacer frente a la dependencia. Sus familiares que sean dependientes van a tener que ser atendidos por sus familiares, también valga la redundancia, personas mayores, y que eso es inaceptable", ha advertido el secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, este lunes, en una rueda de prensa en Madrid.

En este sentido, el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo, ha explicado que el sistema de atención a la dependencia "sólo prevé la gratuidad absoluta para las personas que tienen ingresos por debajo del IPREM, por debajo de 8.400 euros". Para el resto, según ha indicado, "el sistema establecía un máximo de copago del 65% hasta el año 2012 cuando las políticas de austeridad extrema elevaron hasta el 90% la posibilidad del copago".

"Esto no se ha modificado todavía y nos lleva en este momento a una falta de transparencia absoluta. Sabemos lo que financia el Estado, en este momento, en torno a ese 26-27%, dependiendo del año que tomemos. Veníamos del 15%, por tanto, aumenta notablemente lo que financia el Gobierno de España. Pero el resto no se financia por parte de las comunidades autónomas, sino que en todas las CCAA hay sistemas de copago absolutamente opacos, que no se conocen. Hay estimaciones tradicionales de que en torno al 20% podían ser copagos", ha apuntado.

Teniendo en cuenta estos datos, ha avisado de que el sistema de la dependencia "lejos de estar cofinanciado al 50% entre el Gobierno y comunidades autónomas, entre el Gobierno central y comunidades autónomas, con un copago residual para las personas de rentas más alta", se estaría transformando en "un sistema financiado por tercios entre el Estado, las comunidades autónomas y las personas usuarias", algo que, ha insistido, "tiene que corregirse de manera inmediata".

"Pero lo primero que estamos exigiendo es transparencia absoluta. Todas las comunidades autónomas tienen que publicar los datos de copago detallados y segregados por las personas usuarias. Ninguna lo hace", ha denunciado Bravo.

REDUCIR LISTAS DE ESPERA

En las movilizaciones, que van a convocar próximamente en todas las comunidades autónomas, también exigirán la reducción de las listas de espera de la dependencia. Actualmente, hay un total de 271.556 personas esperando a la dependencia, un 2,5% menos que hace un año, según el cálculo realizado por Europa Press con los datos publicados en abril por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y contabilizando tanto las personas que llevan menos de 6 meses como las que llevan más de 6 meses esperando.

"Los puntos críticos en este momento sobre los que tenemos que actuar y en los que se centra también la campaña que inicia nuestra Federación de Pensionistas serían, por un lado, seguir reduciendo la lista de espera", ha subrayado, precisando que Cataluña y Andalucía son las comunidades que tienen más lista de espera.

Además, ha lamentado que frente a los 180 días para la resolución del expediente que marca la ley de dependencia, es decir, 6 meses, "la realidad es que la media está en 329 días, donde destacan la comunidad de Murcia con 553 días, es decir, prácticamente año y medio para conseguir un reconocimiento, o Andalucía con 464 días".

PRESTACIONES MÁS BARATAS

A su vez, ha avisado del "fomento de las prestaciones económicas de cuidados familiares y las prestaciones económicas vinculadas a un servicio, en detrimento de los servicios profesionales de ayuda a domicilio, centros de día o residenciales".

"En los últimos años se están reduciendo de manera muy significativa las listas de espera utilizando las prestaciones más baratas, en este caso son las prestaciones de cuidado familiar o vinculadas a un servicio", ha señalado.

Por ejemplo, ha apuntado que el coste medio de la prestación económica de cuidados familiares es de 455 euros al mes y el de la prestación económica vinculada a un servicio es de 747 euros al mes. Igualmente, ha indicado que el coste medio para un grado 3 de ayuda a domicilio con 91 horas de atención al mes es de 1.575 euros al mes, mientras que el coste medio del precio de concierto de una plaza psicogeriátrica en España asciende a 1.967 euros al mes.