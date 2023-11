CC.OO detecta en un año 18 víctimas de acoso sexual o por razón de sexo y lanza la campaña #Seacabó por el 25N

El sindicato afirma que desde el 'caso Rubiales' ha recibido una "llegada exponencial" de mujeres y hombres pidiendo información



MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO), a través de su Observatorio de Acoso Sexual y de Razón de Sexo, ha detectado en un año 18 víctimas. Así, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre, ha lanzado este lunes la campaña '#Seacabó, Vamos a contarlo', para "visibilizar y acabar" con la violencia contra las mujeres.

En total, según han informado en rueda de prensa, han sido 81 las consultas recibidas. A las 18 de víctimas (22,22%), se suman las 43 de búsqueda de información (53,09%), siete de distinción entre tipos de acoso (8,64%), cinco de demandas no relativas al tema (6,17%), cuatro de peticiones vacías (4,94%), dos de ofertas a participar colaborando (2,47%), una de un posible acosador (1,23%) y otra que aportaba información (1,23%).

En esta línea, la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo, Carolina Vidal, y el secretario general de CC.OO, Unai Sordo, han destacado que el observatorio cumple este 2023 un año y que las consultas que han recibido se han centrado en pedir información (53%) y en solicitar orientación por parte de las víctimas. En cuanto a estas, han recalcado que se trata especialmente de trabajadoras de Pymes. En concreto, han demandado ayuda por razón de sexo (22%) y por acoso sexual (78%).

Además, Vidal ha destacado que el observatorio ha recibido una "llegada exponencial" de visitas de mujeres y de hombres que acudían a pedir información tras el 'caso Rubiales', cuando la jugadora de la Selección de Fútbol Femenino, Jenni Hermoso, recibió un beso en la boca en la final del Mundial por parte del entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Desde entonces, ha añadido que, incluso, llegaron a "duplicar" estas visitas en la página web (de seis a doce diarias).

"El hecho de desnormalizar cosas que hace un tiempo eran normales, creo que es una prioridad y es un objetivo de la acción sindical y Comisiones Obreras se compromete en este 25 de noviembre a través del observatorio y a través del resto de la acción sindical a continuar en la línea", ha afirmado, por su parte Sordo.

Por ello, con el lema utilizado durante este verano por cientos de personas (#Seacabó) para pedir la dimisión de Rubiales, desde CC.OO han dicho "Stop al acoso sexual" y han animado a todas las víctimas "a contarlo". "Vamos a contar una realidad oculta y se acabó", han añadido.

En este sentido, Vidal ha recuperado un dato de la macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad, donde aparece reflejado que el 40,6% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. "Este dato es escalofriante y vuelve a ser escalofriante que de este 40,6% casi un millón y medio de ellas lo sufren en el entorno laboral, lo que supone uno de cada cinco casos", ha agregado.

EL MAYOR NÚMERO DE VÍCTIMAS PERTENECEN AL SECTOR SERVICIOS

De los casos recogidos por el observatorio, desde el sindicato han explicado que se han atendido a presuntas víctimas provenientes de diferentes ámbitos. De hecho, han expuesto que, nada más crearse, se asistió a una profesional de los medios de comunicación que relataba un acoso por razón de sexo. Asimismo, por ese mismo motivo, han agregado que en un buque se logró que no se embarcara al capitán que ejercía acosos a varias mujeres de la tripulación, y que además la empresa no lo volviera a contratar.

También han indicado que durante este primer año del observatorio, se orientó a una mujer recién despedida de una pequeña empresa en la presentación de una reclamación, que permitió una acuerdo "mucho más favorable" para ella cuando denunció acoso por razón de sexo.

A pesar de que el mayor número de las víctimas de acoso sexual pertenecen al sector servicios, han indicado que también han solicitado información mujeres empleadas de hogar o trabajadoras de residencias en las que la relación con los acosadores "se complica", unas veces porque el acoso se produce en la propia casa del acosador y en otros por la vulnerabilidad de los acosadores.

En cuanto al sector servicios, han recalcado que las empleadas en hoteles y/o lugares de restauración han sido "las más numerosas". No obstante, han afirmado que también han solicitado orientación periodistas, contables, cuidadoras, almaceneras, etc. "En todos estos casos la escucha y la orientación ha sido muy importante porque el silencio es el que domina en los casos de acoso. Las conversaciones telefónicas suelen ser varias con estas personas, que no son siempre las afectadas (por ejemplo, en un caso escribía el padre de la víctima)", han agregado.

Desde el sindicato también han dado a conocer otras situaciones como por ejemplo una donde una empleada de un pub mejoró sus condiciones de trabajo y logró no coincidir nunca con su acosador, mientras en otra donde se despidió al acosador e incluso se organizó una formación sobre igualdad en la ONG en la que la denunciante trabajaba.

Para CC.OO el balance de este año de funcionamiento del observatorio, es "muy positivo", por la visibilización y la función pedagógica y de sensibilización que han acometido. Sin embargo, el sindicado ha explicado que tienen como objetivos seguir mejorando en contenidos y navegabilidad de la página web y terminar de elaborar y editar la guía de actuaciones en casos de acoso, entre otras medidas.

"VIEJOS ROLES DE GÉNERO"

Por otro lado, Sordo, en su intervención, ha apelado a los hombres y a la necesidad de "reformar", "renovar" y "revisar" los "viejos roles de género". "Los hombres no tenemos por qué responder necesariamente un rol de agresividad, de competitividad, a un rol necesariamente ligado a la dominación, a un rol que en el fondo expresa enormes inseguridades. El 25N siempre es una buena ocasión para reivindicar estos nuevos espacios de masculinidad, estas nuevas formas de interpretar cómo ser hombre en sociedades", ha asegurado.

Finalmente, ha puesto de manifiesto que las mujeres tienen "peores trayectorias laborales y mayores discontinuidades laborales". En este sentido, ha considerado "muy importante" que España desarrolle una estrategia de cuidados pública, "que permita a las mujeres estar en condiciones de igualdad en sus carreras profesionales".