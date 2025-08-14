CCOO y el influencer Jesús Soriano impulsan una acción contra abusos en en las bajas a mujeres embarazas en hostelería

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y el influencer Jesús Soriano (@soycamarero) han impulsado una acción masiva de denuncia ante la Inspección de Trabajo por abusos en la gestión de las bajas a mujeres embarazadas en la hostelería.

En este sentido, CCOO ha iniciado una campaña de acción sindical para dar visibilidad a los abusos en la gestión de las bajas a mujeres embarazadas en la hostelería y, así, forzar a las instituciones laborales a darle una solución.

En concreto, desde sus redes sociales están pidiendo a las mujeres que hayan vivido situaciones como esta "petar el buzón de la Inspección de Trabajo" para hacer ver a la administración que es un "problema grave", que el embarazo en la hostelería "es una auténtica batalla campal que no puede seguir así".

"Abortos, despidos, procesos que se eternizan a la hora de solicitar la baja en la mutua, protocolos inexistentes u opacos. Cientos de testimonios aterradores de mujeres embarazadas a las que les ha sido imposible ejercer su derecho a obtener una baja por riesgo en el embarazo, debido a que las tareas que se suelen desempeñar en la mayoría de puestos de trabajo ligados a la hostelería son incompatibles con la gestación a partir de unos determinados meses de embarazo", ha apuntado CCOO.

La acción ha tenido lugar después de la respuesta por parte de la abogada de CCOO Servicios a una consulta laboral de una camarera embarazada en Instagram. Posteriormente, se desató una oleada de comentarios de mujeres trabajadoras de la hostelería denunciando abusos en la gestión de la baja en sus embarazos.

Igualmente, el sindicato ha avisado de que, en caso de que haya una mujer embarazada, "la empresa tiene que adaptar el puesto de trabajo o cambiarlo para evitar que se ponga en riesgo la salud de la mujer o del futuro bebé". Si bien, ha añadido que, "en muchos casos" esta adaptación o cambio "no es posible". "Y ahí es donde se tiene que activar la suspensión del contrato de trabajo por riesgo en el embarazo", ha agregado.

Asimismo, CCOO ha explicado que las mujeres están teniendo que acudir a la medicina de atención primaria para que extienda la baja ante la "imposibilidad" de gestionarlo con las mutuas. El sindicato ha expuesto que esta situación les reduce "significativamente" la cuantía de su prestación, ya que si es el servicio público de salud el que facilita la baja, se considera enfermedad común y se cobra el 60% de la base reguladora desde el día cuatro al 20 y el 75% desde el 21 en adelante, salvo que exista acuerdo en el convenio colectivo o en tu empresa para cobrar el 100%.

Sin embargo, ha añadido que si es la mutua la que reconoce que el riesgo viene derivado de las tareas que la mujer desempeña en su puesto, pasaría a cobrar el 100%.