El CEDDD pide al Gobierno que incluya "expresamente" la discapacidad física grave dentro del delito de abandono

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha pedido al Gobierno que reforme el artículo 229 del Código Penal con el fin de "incluir expresamente la discapacidad física grave dentro del delito de abandono". De esta forma, se suma a la petición que ha realizado el Tribunal Supremo en una sentencia que se hizo pública este miércoles.

En concreto, la Sala Segunda del Alto Tribunal ha propuesto al Gobierno reformular el concepto de vulnerabilidad que figura en el Código Penal para que se pueda sancionar el delito de abandono a personas con discapacidad física permanente. Así lo acuerda en una sentencia, que absuelve a una mujer que desatendió a un hombre que estaba bajo sus cuidados y que padecía un importante deterioro físico.

Según recuerda el CEDDD, el artículo 229 del Código Penal, en su actual redacción menciona "el abandono de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección por parte de la persona encargada de su guarda será castigado con la pena de prisión de uno a dos años" pero no se refiere de forma expresa a la discapacidad física, como sí hacen otras legislaciones como la de Francia o Italia.

De esta forma, lamenta que España se sitúa "en una posición intermedia que puede generar vacíos de protección cuando la vulnerabilidad es física pero no mental".

Por ello, el CEDDD insta al Gobierno a "reformular el concepto de vulnerabilidad en el artículo 229 del Código Penal; incluir expresamente la discapacidad física grave cuando genere dependencia extrema y dotar de coherencia al sistema penal evitando discriminaciones entre tipos de discapacidad".

"Reformar este precepto no es una cuestión técnica menor: es una decisión de política criminal que determinará si el ordenamiento jurídico protege por igual a todas las personas en situación de dependencia severa", subraya.