CEDDD recuerda que la accesibilidad "no es un favor, es un derecho"

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD) ha recordado que la accesibilidad "no es un favor, es un derecho", en su manifiesto con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre.

En el texto, ha recordado que las personas con discapacidad han sido "invisibilizadas, infantilizadas o tratadas como un problema que debe resolverse" y ha recordado que la "discapacidad no es un insulto, es una condición real que exige recursos reales".

Para la entidad, hablar "de diversidad cuando lo que existe es desigualdad desplaza el foco de lo que se debe proporcionar, a lo que se espera que se acepte". "La diversidad no sustituye a la equidad y una sociedad verdaderamente equitativa es aquella que ofrece apoyo a quien lo necesita, sin excusas ni maquillaje lingüistico", recoge el manifiesto.

"Somos personas con discapacidad, ocupamos aulas, trabajos, familias, espacios de poder, comunides sueños antes de cualquier etiqueta somos personas", continua el manifiesto. Por eso, el CEDDD considera que ha llegado "la hora de cumplir la ley, de garantizar la accesibilidad universal y de construir una sociedad que no tolere a sus miembros: los respete, los apoye y los incluya".