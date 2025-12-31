¿Qué piden las personas con discapacidad a 2026?

Archivo - Imagen de una persona en silla de ruedas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 90,6% de las personas con discapacidad sitúa el empleo en el centro de sus deseos para 2026, pero 4 de cada 10 teme que la Inteligencia Artificial (IA) le quite el trabajo, según se desprende del 6º informe 'Discapacidad y expectativas para el nuevo año' desarrollado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco.

Para llegar a estas conclusiones, Fundación Adecco y Smurfit Westrock Nervión entrevistó a 650 personas con discapacidad en edad laboral con el objetivo de darles voz y conocer sus deseos, reivindicaciones y expectativas, como han detallado en un comunicado.

De esta forma, el empleo emerge como el gran deseo transformador, ya que "es la palanca que permite fortalecer redes de contacto, ganar autonomía económica, acceder a una vida más plena y disponer de los recursos necesarios para cuidarse y consolidar muchos de los deseos expresados en este informe", como ha explicado la directora de Inclusión de la Fundación Adecco, Begoña Bravo.

Sin embargo, el informe constata que un 39,6% manifiesta preocupación por el impacto de la IA, pues teme que la automatización reduzca sus oportunidades laborales al sustituir sus tareas o aumentar la brecha digital, al mismo tiempo que han señalado que no hay garantías de accesibilidad.

"Eliminar este temor exige una apuesta por la capacitación, con la que las personas con discapacidad aprendan las competencias digitales necesarias para aprovechar todo su potencial y participar en igualdad de condiciones en un mercado laboral eminentemente digitalizado y en el que la IA, bien utilizada, tiene un inmenso potencial inclusivo", ha asegurado el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero.

Este optimismo es compartido por casi un 26% que cree que, en general, la tecnología está a servicio de las personas con discapacidad y no supondrá un perjuicio para su empleabilidad, mientras que para un 34% esta cuestión no es relevante y nunca se ha planteado cómo la IA podría afectar al empleo de las personas con discapacidad.

En cualquier caso, persiste la percepción de que las personas con discapacidad parten de una posición de desventaja en términos de formación digital y acceso a competencias tecnológicas. A ello se suma la incertidumbre sobre si las empresas invertirán en adaptar los nuevos entornos digitales y automatizados a las necesidades de las personas con discapacidad.

En materia de educación, más del 60% de las personas con discapacidad cesan sus estudios al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, lo que indica que la mayoría no accede a etapas postobligatorias (bachillerato, formación profesional o universidad). Reflejo de ello es que solo el 19,2% de las personas con discapacidad logra completar estudios superiores, frente al 39% de la población sin discapacidad.

No obstante, los encuestados también han puesto de manifiesto la inestabilidad laboral como otro gran desafío, una desconfianza más elevada entre los encuestados empleados, en comparación con aquellos que actualmente no lo tienen. Así, mientras que un 14,6% de los trabajadores opina que la confianza es "mínima", la cifra baja al 11,6% en el grupo sin trabajo que comparte esta valoración.

Para el informe, la experiencia directa en el mercado laboral puede hacer más visibles estos riesgos y visibiliza que persiste el desconocimiento de la discapacidad por parte de los equipos, la falta de adaptaciones, las dificultades de promoción y la incertidumbre ante posibles cambios organizativos.

Por ello, Bravo ha asegurado que "la inclusión no finaliza cuando la persona con discapacidad firma el contrato", sino que es necesario un acompañamiento posterior para evaluar la adecuación del puesto, las necesidades formativas, así como detectar a tiempo posibles desajustes. "Este enfoque preventivo contribuye a generar entornos laborales más estables, inclusivos y sostenibles", ha afirmado.

DISCRIMINACIÓN

A este desafío se suma la discriminación, ya que ocho de cada diez encuestados (83,6%) afirman que su discapacidad ha influido en las oportunidades laborales que han tenido hasta la fecha: un 40,4% asegura que ha sido un condicionante constante y un 43,2% manifiesta que en ciertas ocasiones ha influido.

Al preguntar en qué fase de su trayectoria profesional han sentido mayor discriminación, los encuestados en situación de desempleo destacan, en primer lugar, el envío de currículums. Casi cuatro de cada diez afirman que ni siquiera pasan ese primer filtro porque no reciben llamadas de empleadores como respuesta a su candidatura.

Esta percepción se mantiene aún cuando consiguen el trabajo. Más de la mitad de las personas con discapacidad ocupadas (52,3%) han sentido, en algún momento, discriminación en el puesto de trabajo, de los cuales, un 45% considera que es en algunas ocasiones, y un 7,3% de manera constante.

DESEOS PARA 2026

En cuanto al ranking de deseos de los encuestados para 2026 muestra, un 95,1% clasifican el bienestar y la salud con las valoraciones más altas de importancia, mientras un 90,6% priorizan el empleo, bajo el mismo objetivo de lograr una vida lo más normalizada posible.

En este sentido, la estabilidad es el atributo más valorado, ya que un 66,9% desea lograr un contrato indefinido y la misma proporción demanda un salario justo y competitivo. También destacan el buen clima laboral, el sentido de pertenencia y la flexibilidad.

Respecto al perfil del mánager ideal, valoran principalmente la empatía (86,6%), seguida de la humildad (62%) y la justicia (44%). Además, al pensar en figuras concretas de liderazgo, la mayoría elige personas cercanas, aunque también mencionan referentes sociales como Rafael Nadal, percibido como modelo de disciplina, resiliencia y capacidad de superación.