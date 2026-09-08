El centro de crisis 24 horas de Ceuta ha atendido a 12 mujeres, 9 menores, desde la entrada de migrantes, según Redondo

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro de crisis 24 horas de Ceuta ha atendido a 12 mujeres, nueve de ellas menores de edad, desde la entrada masiva de migrantes desde Marruecos del pasado 30 y 31 de julio, según ha informado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Así lo ha apuntado Redondo este martes en el Pleno del Senado, en el marco de su intervención en respuesta a una interpelación de la senadora del PP Nidia María Arévalo para informar "sobre la situación de extrema gravedad que viven las mujeres y los menores en Ceuta por el incremento de las agresiones sexuales".

"¿Usted sabe que las mujeres en Ceuta tienen que llevar en las mochilas y en los bolsos elementos de defensa para salir a la calle? ¿Usted sabe que no quieren salir de casa por su propia seguridad? ¿Usted sabe que el gas pimienta se ha agotado en Ceuta?", ha preguntado la senadora 'popular' a la ministra.

En este sentido, ha acusado a Redondo de haber "abandonado" a las mujeres y las niñas de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio. En concreto, le ha reprochado que desde el 30 de julio se han registrado 23 agresiones sexuales en la ciudad autónoma.

"Señalar su inutilidad como ministra no es racista es una obviedad. Siento que no esté a la altura de la situación de extrema gravedad, de extrema inseguridad que están viviendo las mujeres en Ceuta", ha subrayado.

23 AGRESIONES SEXUALES

Por su parte, Redondo ha confirmado que les constan 23 agresiones sexuales a mujeres y niñas migrantes desde el pasado 30 de julio en Ceuta, "algunas producidas por hombres ceutíes, por hombres españoles" y aunque ha precisado que son "hechos gravísimos", ha lamentado que se "criminalice a todos los migrantes".

"Cada víctima debe tener toda la protección de las instituciones y debemos ser muy claros, la responsabilidad es de los agresores que la cometen y también de la cultura machista que muchos, lamentablemente, niegan. Pero no voy a consentir que esta situación lleve al Partido Popular y a la extrema derecha a criminalizar a todos los migrantes, a abrir una especie de safari en Ceuta para que se cace al inmigrante, como dijo el señor Figaredo", ha denunciado, añadiendo que "ya hay una víctima", en referencia a la agresión a un niño de ocho años.

Tras lamentar las "descalificaciones" e "insultos" de la senadora del PP, la ministra ha asegurado que la situación en Ceuta es "durísima" y ha defendido que han "estado desde el primer momento" allí y han desplegado "todos" sus "servicios".

En concreto, ha apuntado que las nueve usuarias activas de Atempro en la ciudad autónoma "permanecen bajo seguimiento, sin incidencias reseñables" y que en el servicio Cometa "tampoco se han producido incidencias significativas".

REFUERZO DEL 016

Además, ha destacado que han "reforzado" la difusión del 016, que ha recibido "un número de consultas ordinario" y que el Centro de Crisis 24 horas, que dispone de 14 plazas para atender a víctimas de agresiones sexuales, ha realizado 12 atenciones durante este tiempo, nueve de ellas a menores. Una de las mujeres, según ha dicho, todavía permanece en el centro.

Al mismo tiempo, ha explicado que están avanzando en cinco líneas estratégicas, la primera de ellas, "más espacios seguros y diferenciados para mujeres y niñas, especialmente para las más vulnerables". En concreto, ha apuntado que visitó las instalaciones reconvertidas de la hípica de Ceuta con "320 plazas para mujeres y niñas, ampliables a unas 50 plazas".

También están trabajando, según ha indicado, en la aprobación de un protocolo estable con protección civil para futuras emergencias que incorpore desde el inicio la perspectiva de género; en la puesta en marcha de una unidad multidisciplinar de refuerzo especializada en violencia contra las mujeres, protección internacional, infancia e interculturalidad y en un servicio itinerante de información, detección y primera atención a mujeres y niñas con discapacidad.