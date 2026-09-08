Torres actualiza los datos de migrantes en Ceuta: 4.516 han regresado, 278 han sido expulsados y 2.004 menores filiados

1115231.1.260.149.20260908142909 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que un total de 4.516 migrantes de Ceuta han regresado de forma voluntaria a Marruecos desde el 10 de agosto, se ha expulsado a 278 personas y hay 2.004 menores filiados, 1.290 desde el 30 de julio.

En todo caso, ha apuntado que no pueden afirmar "el número exacto" de personas que quedan aún de las que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva del pasado 30 y 31 de julio. "Es imposible que una institución pueda decir el número exacto", ha insistido.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también ha advertido de que "un niño de nueve años no se lanza al mar si no se entiende que está en una situación, su familia, su entorno, de ningún futuro". "Ese niño no es un invasor", ha remarcado.

El ministro ha recordado que ya se han habilitado 3.400 plazas para la acogida temporal de los migrantes llegados a Ceuta en el cruce masivo y que esperan alcanzar las 6.000 plazas en los "próximos días".

También ha apuntado que este lunes comenzó la vacunación masiva, con la administración de 45.000 vacunas, y ha añadido que hay trece camas de hospital ocupadas por inmigrantes de un total de 108 ocupadas.

Asimismo, ha señalado que han seguido entregando comidas a más de 3.000 personas migrantes --salvo el pasado 2 de septiembre debido a una manifestación--, y ha puesto de relieve la cantidad de material que está llegando a Ceuta estos días, por ejemplo, "cerca de 800 colchones o 600 literas".

Al mismo tiempo, ha puesto de relieve que hay "más traductores, 16 médicos y técnicos forenses más, dos jueces de refuerzo, 18 abogados de oficio y tres refuerzos en fiscalía".

Por otro lado, Torres ha indicado que este martes por la mañana se ha procedido a la firma de la personación por parte de la Administración General del Estado con respecto a la causa abierta por el Tribunal Central de instancia de la Audiencia Nacional en tanto se considera perjudicada ante las circunstancias y la investigación abierta, según ha precisado.