El PP critica el "campamento" de migrantes en el puerto de Ceuta y Puente aclara que "una carpa no es una edificación"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión plenaria en el Senado. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido su decisión de instalar carpas en el puerto de Ceuta para atender a los migrantes frente a las críticas del PP y ha asegurado que "una carpa no es una edificación".

Así se ha pronunciado este martes en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora del PP Cristina Díaz Moreno, quien ha criticado que haya "impuesto la instalación de un campamento de inmigrantes en el puerto de Ceuta" pese a los "informes técnicos y jurídicos" en contra.

La senadora 'popular' ha dicho que "es cierto que el terreno se lo cedió la ciudad" pero ha precisado que "después de ver los informes técnicos y jurídicos le dijeron que no". Además, ha insistido en que el artículo 72 de la normativa "no le permite el uso habitacional".

Por su parte, el ministro ha respondido argumentando que no es una imposición sino una "aplicación estricta de la ley" que le "permite autorizar usos en los puertos que no hayan sido autorizados previamente por la autoridad portuaria". Asimismo, ha aclarado que "una carpa no constituye una edificación en el sentido que la ley prohíbe".

"Están prohibidas aquellas ocupaciones y utilizaciones del dominio público portuario que se destinen a edificaciones para residencia o habitación. Señoría, ¿una carpa es una edificación? Ustedes saben perfectamente lo que es una edificación porque son los maestros de la especulación urbanística de este país. Pero miren, una carpa no es, ni ha sido, ni será nunca una edificación", ha aseverado Puente.

La senadora popular también ha expresado su preocupación por los riesgos de seguridad que supone la instalación de las carpas en el puerto. "El peligro no son las 42.000 toneladas de combustible que tiene la Ducar. El peligro son los mil invasores que tenemos al lado", ha advertido Díaz Moreno, quien ha añadido que "al lado" hay un colegio, con "800 alumnos" y "un club de fútbol con 450 niños".

Por su parte, Puente ha justificado la necesidad de espacios para "afiliar a los migrantes, para hacer sus expedientes y para proceder conforme la ley exige".

Además, ha acusado al PP de "deslealtad" por cambiar de postura respecto al acuerdo alcanzado inicialmente en el Consejo de Seguridad Nacional. El ministro ha señalado que las dos parcelas elegidas fueron seleccionadas de mutuo acuerdo.

"Créanme que yo pensaba que ustedes iban a pasar por esta cuestión de puntillas, habida cuenta del bochorno que produce, llegar a un acuerdo en el seno del Consejo de Seguridad Nacional de manera unánime, con presencia del Gobierno de Ceuta, incluido su presidente a la cabeza, y que ese acuerdo salte por los aires el viernes con excusas absolutamente peregrinas", ha asegurado Puente.