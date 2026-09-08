El PP afea a Saiz que "no ha estado a la altura" en Ceuta y Saiz les acusa de "mofarse de la muerte de niños en el mar"

1115349.1.260.149.20260908182907 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión plenaria en el Senado. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha afeado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que "no ha estado a la altura" en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio, y la ministra ha acusado a los 'populares' de "mofarse de la muerte de niños en el mar", en referencia a un gesto realizado por el diputado del PP Rafael Hernando.

"Si estar a la altura es proponer incumplir la ley, hacerse fotos con agitadores ultras, poner en riesgo la labor de los servidores públicos, de los funcionarios y funcionarias en este país, mofarse de la muerte de niños en el mar como algún compañero suyo de bancada o abrazar teorías conspiranoicas, si eso es estar a la altura, ahí no me van a encontrar, señorías del Partido Popular", ha señalado Saiz, este martes, durante el Pleno del Senado.

Así se ha pronunciado en respuesta a una pregunta de la senadora del PP María del Rocío Dívar, quien ha acusado a la ministra de no haber estado "a la altura de sus responsabilidades" ante la situación que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio.

Ante las acusaciones de Saiz, que han provocado protestas en la bancada 'popular', el senador Francisco Javier Arenas ha solicitado intervenir para pedir que se retirara dicha afirmación si la ministra no daba los "nombres y apellidos".

Posteriormente, y después de que el presidente del Senado, Pedro Rollán, decidiera retirar esta declaración de Saiz del diario de sesiones, la ministra ha aclarado que se refería a un gesto realizado por el diputado 'popular' Rafael Hernando, frotándose los ojos con los puños imitando el llanto mientras "intervenía Patxi López en la tribuna haciendo referencia a la muerte de un niño (Aylan) en una playa de Turquía en 2015".

"El gesto que interceptaron las cámaras a Rafael Hernando, diputado del Partido Popular, fue un gesto que merece toda la reprobación", ha insistido la ministra de Inclusión.