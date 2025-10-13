CEOMA advierte de "deshumanización" tras el caso del hombre hallado en Valencia que llevaba muerto en su casa 15 años

Archivo - Persona mayor caminando por la calle ayudada por un bastón. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha advertido de que "empiezan a producirse casos de deshumanización" tras el hallazgo este fin de semana del cadáver de un hombre que llevaba muerto en su casa de Valencia 15 años sin que nadie alertara de su desaparición, y ha pedido combatir la soledad no deseada con políticas públicas integrales y un refuerzo de las redes comunitarias.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha defendido que la lucha contra el aislamiento social debe ser "una responsabilidad colectiva" y, para intentar evitar estas situaciones, ha reclamado "un refuerzo de los servicios públicos de atención y proximidad, recuperar y reforzar centros sociales, culturales y comunitarios como lugares de encuentro intergeneracional e incluir la detección de la soledad no deseada en la atención primaria de salud con profesionales especializados".

Fernández Santillana ha hecho un llamamiento para que "lo sucedido en Valencia haga reflexionar a la sociedad" y sirva para "reconocer la importancia de cuidar, valorar y acompañar a las personas mayores".

"Más allá de la soledad no deseada, que no implica necesariamente vivir solo, hay que detectar las situaciones de soledad extrema, de falta de relaciones, especialmente las familiares y las de vecindad. Seamos más humanos y eso implica hablar, compartir y estar disponibles para los demás", ha remarcado.