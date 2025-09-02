El CERMI anima a personas con discapacidad a presentarse al proceso selectivo de formación sanitaria especializada

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha animado a personas con discapacidad a presentarse al proceso selectivo de formación sanitaria especializada, puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad.

En este sentido, el CERMI ha explicado que del total de las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada convocadas para 2026, 1.237 están reservadas al turno de personas con discapacidad, lo que supone el 10% de la oferta global.

Así se recoge en las bases que el Ministerio de Sanidad ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que comprenden titulaciones de Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, Biología, Química y Física, en cada una de las cuales existe un porcentaje de un 10% reservado a personas con discapacidad. Además del turno específico de discapacidad, los aspirantes con esta circunstancia pueden, si así lo desean presentarse al general.

"Estas 1.237 plazas reservadas es un número elevado, que debe ser aprovechado por el máximo número de personas con discapacidad, para asegurarse el acceso a una profesión sanitaria de alta cualificación y de gran utilidad social", ha subrayado.

Igualmente, el CERMI ha recordado que las plazas reservadas que no se cubran pasarán al turno libre. También ha informado que las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 12 de septiembre de 2025, ambos incluidos, a través del modelo oficial 790.

La reserva en favor de personas con discapacidad en la Formación Sanitaria Especializada como medida de acción positiva se estableció en 2011 gracias a una propuesta del CERMI que hizo suya el Parlamento, modificando a tal efecto la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.