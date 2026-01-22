Cermi convoca sus premios anules para reconocer el compromiso con las personas con discapacidad

Archivo - Una persona en una silla de ruedas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha acordado la convocatoria de los Premios cermi.es 2026 con el objetivo de reconocer y visibilizar las mejores iniciativas, trayectorias y compromisos en favor de los derechos humanos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.

Estos premios, instituidos como expresión de gratitud a la sociedad comprometida con la discapacidad, se han consolidado a lo largo de los años "como una referencia cívica y social, vinculada al impulso de políticas públicas, prácticas sociales y narrativas inclusivas alineadas con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", según los organizadores.

La convocatoria de 2026 contempla un amplio abanico de modalidades, entre ellas inclusión laboral, investigación social y científica, acción social, accesibilidad universal, acción cultural y deportiva inclusivas, igualdad de género y derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, medios de comunicación e imagen social, acción autonómica y local, sostenibilidad social, cooperación asociativa, activismo y trayectoria institucional, así como un premio especial con motivo del 20º aniversario de la Convención.

Desde el CERMI se anima a personas, entidades, administraciones y organizaciones de la sociedad civil a presentar candidaturas que reflejen buenas prácticas transformadoras y avances reales en la inclusión y el ejercicio efectivo de derechos de las personas con discapacidad. Las bases establecen el 17 de julio es la fecha límite para presentar candidaturas.

El CERMI reitera que estos premios son "una herramienta de reconocimiento, pero también de exigencia social, para seguir avanzando hacia una España plenamente inclusiva, donde la discapacidad sea una cuestión central de derechos humanos y justicia social".