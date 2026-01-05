El CERMI estudiará en 2026 el impacto del cambio climático en personas con discapacidad o el acoso digital a niños

Archivo - Una persona en silla de ruedas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) desarrollará durante este 2026 un total de 12 grandes estudios para analizar desafíos emergentes como el impacto del cambio climático en las personas con discapacidad, el acoso digital en la infancia, la electrodependencia y la aplicación del nuevo artículo 49 de la Constitución.

Este programa de trabajo, que combina proyectos financiados a través del 0,7% de interés social con iniciativas propias de la plataforma, busca "generar el conocimiento necesario para transformar las políticas públicas y consolidar los derechos de este sector cívico en una sociedad en constante cambio", según ha explicado el CERMI.

Dentro de los proyectos ligados al 0,7%, el CERMI priorizará en 2026 la protección de la infancia y adolescencia con discapacidad frente al acoso digital, y abordará el coste de la crianza de la infancia con discapacidad en España.

En el ámbito regulatorio, destaca el impulso de una propuesta de normativa para la protección de personas electrodependientes, garantizando el suministro energético vital ante situaciones de emergencia.

Además, a iniciativa del CERMI Estatal, se elaborará el informe 'Derechos Humanos y Discapacidad, España 2006-2026' que ofrecerá un balance global de las dos décadas de aplicación de la Convención de la ONU en España, identificando los avances logrados y las brechas persistentes.

Asimismo, el CERMI, en colaboración con la Fundación Alternativas y la Fundación ONCE, planteará una serie de propuestas para la protección legal reforzada que emana del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, tras su reforma.

A su vez, en colaboración con el Grupo Social ONCE, investigará el impacto diferenciado del cambio climático en las personas con discapacidad, un área de estudio pionera para adaptar los planes de emergencia y sostenibilidad.

Finalmente, en el ámbito laboral, el CERMI, con el apoyo de la Fundación Derecho y Discapacidad, elaborará un estudio-guía para la aplicación de la Ley 2/2025 sobre discapacidad sobrevenida y empleo, "para que trabajadores y empresas conozcan los nuevos mecanismos de retención del talento y adaptación de puestos vigentes desde el pasado año".

A estos se sumarán otros estudios sobre el buen gobierno inclusivo, el voluntariado y la historia del movimiento asociativo, según ha informado el Comité.