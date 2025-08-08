CERMI insta a Renfe a ceder sin coste el asiento contiguo de pasajeros con discapacidad para sus perros de asistencia

Archivo - Una persona con discapacidad visual camina acompañada por un perro guía, a 28 de enero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado a Renfe a ceder sin coste el asiento contiguo de los pasajeros con discapacidad para sus perros de asistencia.

De este modo, el CEMMI pide que se adopten medidas internas para que los clientes que van acompañados con perros de asistencia viajen en condiciones cómodas y seguras, tanto para el viajero como para el animal.

En este sentido, señala que según la legislación vigente, todas las compañías de transporte público han de aceptar a los perros de asistencia de personas con discapacidad, pero no se establece nada específico sobre la ubicación que ha de ocupar el animal, que se sitúa a los pies del viajero, en su mismo espacio de asiento.

La organización explica que dado el volumen de estos perros de asistencia, resulta "muy incómodo para el viajero y el animal compartir un espacio tan exiguo, lo que se acrecienta cuando los trayectos son de media y larga distancia, que pueden durar horas".

Por ello, plantea que ceda al viajero acompañado de un perro de asistencia, debidamente acreditado según la normativa vigente, el espacio del asiento contiguo, sin coste adicional. "De esta forma, se conciliarían la seguridad y comodidad del viajero y el bienestar del animal", recalca.

En cualquier caso, el objetivo final para el CERMI sería la modificación del Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, para que esta medida adquiriera carácter imperativo y estructural para todo tipo de transportes públicos.