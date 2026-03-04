Cermi pide que la publicidad institucional del Estado sea accesible y refleje la realidad de personas con discapacidad

Archivo - Imagen de una persona en silla de ruedas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha presentado una propuesta de enmienda al anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, que se encuentra en trámite de audiencia pública en estos momentos, con el objetivo de garantizar una imagen social "adecuada, respetuosa y positiva" de las personas con discapacidad en este tipo de acciones de comunicación.

La organización considera que la redacción actual del artículo 10 es "un avance, pero claramente insuficiente". Por ello, el Cermi ha propuesto una nueva formulación que obligue a que las personas con discapacidad estén presentes en los contenidos publicitarios al menos conforme a su peso poblacional, que se sitúa entre el 10 % y el 15 % de la ciudadanía.

Para el Cermi, "no basta con evitar imágenes negativas; es necesario que la publicidad institucional contribuya activamente a la inclusión mediante una visibilidad respetuosa". Según la motivación de la enmienda, "esta presencia proporcional es clave para que esta minoría social sea percibida como una parte activa y real de la estructura social, evitando la omisión sistemática, eliminando sesgos y promoviendo su plena participación ciudadana".

Asimismo, la propuesta del Cermi busca blindar los derechos de acceso a la información mediante requisitos técnicos específicos y rigurosos. La nueva redacción del artículo 10 exigiría que toda publicidad del sector público estatal cuente con "subtitulado visible de los mensajes locutados; interpretación en lengua de signos sobreimpresionada; audiodescripción para personas con discapacidad visual, así como formatos que aseguren la accesibilidad cognitiva".

Un punto fundamental de la enmienda es la extensión de estas obligaciones a toda la cadena de emisión. El Cermi demanda que estas medidas no se limiten a la televisión convencional, sino que se mantengan íntegras en la televisión a demanda, internet y redes sociales, asegurando que nadie quede excluido del mensaje publicitario por inadecuación del soporte o canal.

En su propuesta, el Cermi también plantea que las medidas de accesibilidad de los mensajes publicitarios del sector público estatal se atengan a las normas técnicas que resulten de aplicación, para asegurar su uniformidad y calidad.