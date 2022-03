El Club de Malasmadres lanza el teléfono gratuito de atención psicológica 'Yo Me Cuido'

Presentación del teléfono Yo me cuido del Club de Malasmadres

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, ha presentado este jueves en Madrid el Teléfono 'Yo Me Cuido', un servicio de atención psicológica para mujeres que se enfrentan a diferentes problemas de salud mental.

Tal y como ha explicado la presienta de la entidad, Laura Baena, se trata de un servicio, totalmente gratuito para las usuarias y tiene como objetivo ser una primera ayuda de urgencia.

Así, quienes quiera acceder a este teléfono, en el que colabora DKV Club de Salud y Bienestar, deberán registrarse previamente en la web www.yomecuido.es y después podrán llamar gratuitamente al teléfono que se le indique, donde serán atendidas por un grupo de psicólogas de la Fundación Salud y Persona.

Esta fundación es una entidad experta en el ámbito de la salud y bienestar emocional, que presta servicios de atención psicológica presencial y telefónica a empresas.

En este sentido, el Club de MalasMadres ha explicado que las llamadas serán atendidas por profesionales, licenciadas o diplomadas, que ofrecerán asesoramiento psicológico y emocional en diferentes aspectos como crisis personales o familiares, como angustia, soledad, depresión o ansiedad.

25 PSICÓLOGAS

Además, se puede llamar por situaciones especiales como accidentes, separaciones, mobbing, acompañamiento al duelo o salud; trastornos de la alimentación como anorexia o bulimia; relaciones de pareja, bullying, dificultades escolares, adicciones TIC o toxicomanías.

En total, el equipo de atención telefónica está formado por 25 psicólogas que, según ha indicado la asociación, tienen todas amplia experiencia y una media de edad de 42 años. Desde la entidad apuntan que este equipo se ha formado específicamente para poder atender a las mujeres y madres que harán uso del servicio.

La iniciativa ha sido presentada en un acto celebrado en la sede de la Fundación Telefónica de Madrid, en el que Baena ha estado acompañada de la psicóloga Laura Rojas-Marcos y la comunicadora Tania Llasera.

En su intervención la fundadora del Club de Malasmadres subrayó que este teléfono Yo Me Cuido es un proyecto que nace de "la necesidad de dar apoyo y ayuda especializada a miles de mujeres madres que expresan sus problemas en la comunidad de Malasmadres".

"Sabemos que la crisis del coronavirus ha desatado otra verdadera epidemia: los problemas de salud mental. Pero es que las madres ya arrastraban, antes del Covid, una mochila añadida de estrés, ansiedad y cansancio, que ahora se ha agudizado aún más", ha apuntado Baena.

Según ha añadido, este proyecto busca que las Malasmadres aprendan "a cuidarse para poder cuidar", a "no olvidarse de sí mismas"; y "nace para que vean que no están solas", y que "la Asociación Yo No Renuncio y el Club de Malasmadres trabajan para acompañar y ayudar a las mujeres madres".

86% DE ESPAÑOLAS TRISTES Y DESMOTIVADAS

En el acto se ha puesto el foco en las investigaciones realizadas hasta la fecha por el Club de Malasmadres en julio de 2020, a los cuatro meses de que estallara la crisis del coronavirus, de las que se desprende que un 86% de las mujeres españolas se sentían apáticas, tristes o desmotivadas.

Estos datos se recogieron en la encuesta lanzada por el Club de Malasmadres y DKV, a la que respondieron más de 10.000 mujeres.

La psicóloga Laura Rojas-Marcos, por su parte, ha destacado la importancia de cuidar la salud mental y emocional, además de la física. "Para cuidar bien a los demás, es decir, ser buenos cuidadores, debemos aprender primero a cuidarnos", ha indicado.

"Para ello se necesita, no solo los conocimientos, el espacio físico y los recursos fundamentales para ofrecer estos servicios, sino hacerlo de forma responsable, respetuosa y rigurosa con profesionales de la salud formados, especializados y titulados", ha subrayado la terapeuta.

Del mismo modo, Tania Llasera ha apuntado que "la salud mental de las mujeres ha sido siempre el último pasajero y más si son madres. Siempre pensando en los demás antes de anteponernos". "Ya es hora de coger las riendas de nuestra salud", ha señalado en su intervención.

A su juicio, "solo una madre mentalmente sana puede educar un humano mentalmente sano". Por eso considera este teléfono como "un rayo de luz en la oscuridad de los días en la maternidad donde no ves salida".