La CNSE denuncia que las personas sordas siguen encontrando barreras en salas de cine y teatros

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha denunciado que los ciudadanos sin capacidad de audición siguen encontrando barreras para acceder a los contenidos culturales en igualdad de condiciones, por lo que ha reabierto el debate sobre la accesibilidad en salas de cine y teatros, con especial atención a las producciones españolas.

De esta manera, tras el éxito de la película 'Sorda' en la gala de los Premios Goya del cine español, esta organización ha declarado que estas personas tienen derecho a participar plenamente en la vida cultural. En este sentido se expresaron los actores Miriam Garlo y Álvaro Cervantes en su discurso de agradecimiento tras ser galardonados.

"El éxito de 'Sorda' demuestra que la diversidad no solo es compatible con la excelencia artística, sino que la enriquece", ha sostenido el presidente de la CNSE, Roberto Suárez, quien ha añadido que, "ahora", es necesario "que ese reconocimiento se traduzca en un compromiso firme con la accesibilidad en todas las salas y para todas las producciones, especialmente las nacionales".

MARCO NORMATIVO

En este sentido, desde la citada Confederación han explicado que, en España, el acceso a la cultura de las personas sordas está respaldado por un sólido marco normativo: la Constitución Española (artículos 9.2, 14 y 44.1); la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas; la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto 1/2013); la Ley 55/2007 del Cine; la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación; así como la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La propia Ley del Cine establece la incorporación de medidas de accesibilidad, como el subtitulado y la lengua de signos, e incluso contempla ayudas para garantizarla. No obstante, en la práctica, la oferta accesible sigue siendo limitada, irregular y, en muchos casos, inexistente en lo que respecta al cine español, ya que las salas "siguen representando uno de los espacios culturales con mayores desafíos" para el colectivo, ha destacado Suárez.

"Cuando existen sesiones subtituladas, suelen concentrarse en películas extranjeras en versión original y en horarios restringidos", ha proseguido el máximo representante de la CNSE, entidad que recuerda que las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y a la lengua de signos están consideradas, desde 2024, como manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país.

Por último, Suárez, que ha indicado que el objetivo es que las personas sordas puedan mostrar abiertamente su talento "más allá del ámbito asociativo, contribuyendo así a enriquecer el panorama cultural español desde la diversidad lingüística y creativa", ha instado a las Administraciones públicas y a la industria cultural a asegurar una programación cultural accesible estable y no residual en todo el territorio.