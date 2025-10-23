CNSE pide la plena aplicación de la ley de lengua de signos, que "sigue siendo un desafío" por "desigualdad territorial"

Aprobación de la ley de lengua de signos en el Senado - CNSE

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha pedido este jueves la "aplicación plena y homogénea" de la ley que reconoce la lengua de signos, que "sigue siendo un desafío" por la "desigualdad territorial".

Así lo ha puesto de manifiesto, con motivo del 18º aniversario de la ley, que "supuso un hito en el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de la comunidad sorda".

"El 23 de octubre de 2007 el Estado reconoció que la lengua de signos forma parte del patrimonio común y que, comunicarnos en nuestra lengua, es un derecho fundamental", ha afirmado el presidente de la CNSE, Roberto Suárez.

La CNSE ha recordado que en estos 18 años de vigencia, la ley "ha fortalecido el marco legal a favor de la población sorda en España". Si bien, ha dicho que "era necesario crear actos de aplicación específicos que asegurasen su cumplimiento", algo que llegó con la aprobación del real decreto que desarrolla la norma y establece las "condiciones básicas" para garantizar el uso y disfrute de la lengua de signos en todo el Estado. "Ahora toca pasar de las palabras a la acción", ha afirmado Suárez.

En este sentido, ha indicado que la "aplicación plena y homogénea" de la ley "siendo un desafío" y que uno de los "principales problemas" radica en la "desigualdad territorial".

Asimismo, ha avisado de que la implantación de servicios y recursos varía "significativamente" entre comunidades autónomas y que ello genera "importantes inequidades" en el acceso a la comunicación y a los servicios públicos.

También ha advertido que de se suma la "falta de financiación estable", ya que "muchos programas dependen de subvenciones temporales o insuficientes que dificultan su continuidad y eficacia".

En esta misma línea, Suárez ha añadido que "el texto legal es claro", pero que "la realidad no lo es tanto". "Hay personas sordas que, dependiendo del lugar donde vivan, no tienen garantizado su derecho a comunicarse en lengua de signos. Esa desigualdad es inaceptable y debe ser corregida", ha manifestado.

"ESCASEZ DE INTÉRPRETES"

Otro de los retos "fundamentales" para la Confederación es la "escasez de intérpretes", tanto por la "carencia" de profesionales cualificados como por la "ausencia" de planes formativos oficiales que garanticen su preparación, "lo que limita el acceso a la interpretación en ámbitos esenciales".

"También persisten carencias en el sistema educativo, donde aún existen obstáculos para garantizar una educación bilingüe de calidad en todas las etapas, con una presencia adecuada de profesorado sordo signante", ha explicado.

Además, ha apuntado que la "escasa coordinación institucional" constituye "otro obstáculo relevante". Para la CNSE, "la falta de estrategias comunes entre ministerios, comunidades autónomas y entidades locales dificulta la implantación de políticas transversales y retrasa el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos por la ley".

Finalmente, ha realizado un llamamiento a las administraciones públicas para "reforzar los recursos, garantizar la financiación, impulsar la formación y asegurar la accesibilidad comunicativa en todos los ámbitos". "Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que hace 18 años: que todas las personas sordas podamos comunicarnos, decidir y vivir en libertad. Y eso requiere voluntad política, recursos estables y un compromiso institucional firme", ha concluido su presidente.