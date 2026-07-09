La combinación de discapacidad y adicción genera una vulnerabilidad añadida, según un estudio

Presentación del estudio 'Adicciones a Sustancias y Discapacidad: Análisis para la Inclusión Laboral', de Fundación ONCE, Inserta Empleo y UNAD (Red de Atención a las Adicciones). - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación de discapacidad y adicción genera una vulnerabilidad añadida que se traduce en mayores dificultades educativas, laborales y sociales, como se desprende del estudio 'Adicciones a Sustancias y Discapacidad: Análisis para la Inclusión Laboral', de Fundación ONCE, Inserta Empleo y UNAD (Red de Atención a las Adicciones).

El documento, presentado este jueves en el Hub de Por Talento Digital de Madrid, pone el foco en las personas que conviven simultáneamente con una discapacidad y una adicción a sustancias, un colectivo que presenta tasas más elevadas de desempleo, mayores obstáculos para acceder a recursos especializados y una fuerte carga de estigmatización.

Además, los resultados revelan que en el 65,9% de los casos el consumo se inició antes de la aparición o reconocimiento de la discapacidad y que las edades de inicio se sitúan mayoritariamente entre los 16 y los 20 años. Asimismo, el alcohol, la cocaína y el cannabis aparecen como las sustancias con mayor prevalencia de consumo entre las personas participantes.

La investigación también pone de manifiesto la estrecha relación existente entre consumo problemático y exclusión laboral. Según los datos recopilados, el desempleo afecta de forma muy significativa a este colectivo y muchas de las personas encuestadas consideran que tanto la discapacidad como las adicciones constituyen importantes barreras para acceder o mantenerse en el mercado laboral.

El estudio identifica cuatro perfiles principales que requieren respuestas específicas: hombres mayores de 45 años con trayectorias de consumo cronificadas; mujeres en situación de especial vulnerabilidad; jóvenes con discapacidad psicosocial y elevado policonsumo, y personas con discapacidad física que perciben prestaciones y experimentan importantes situaciones de aislamiento social.

Por ello, en el evento, los representantes de las tres entidades han coincidido en la necesidad de reforzar la coordinación entre los ámbitos de la discapacidad, las adicciones y el empleo para ofrecer respuestas más eficaces a un colectivo que afronta una situación de especial vulnerabilidad social y laboral.

EL PAPEL DEL EMPLEO

Entre otras recomendaciones, se ha destacado la importancia que tiene el empleo como elemento clave para la recuperación y la inclusión social. Asismismo, la investigación recoge el consenso existente entre personas usuarias, familias y profesionales sobre el valor del trabajo para mejorar la autoestima, favorecer la autonomía personal y consolidar los procesos de rehabilitación.

En respuesta a estos desafíos, Fundación ONCE, Inserta Empleo --entidad cofinanciada por la Unión Europea-- y UNAD también han presentado una propuesta de intervención conjunta basada en la creación de una comisión técnica interentidades, la puesta en marcha de protocolos comunes de actuación, el desarrollo de una base de datos compartida y la elaboración de itinerarios personalizados que combinen atención sociosanitaria, apoyo psicológico, formación y empleo.

Asimismo, la investigación recomienda reforzar fórmulas como el empleo con apoyo, los grupos de ayuda mutua, la implicación de las familias durante todo el proceso y el seguimiento continuado una vez alcanzada la inserción laboral.

El acto de presentación ha contado con la participación de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martinez; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; el presidente de UNAD, Luciano Poyato, y la directora del CERMI, Pilar Villarino, con la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, en la clausura.

Este estudio constituye el primer análisis específico sobre la interseccionalidad entre discapacidad y adicción a sustancias realizado en España y se convierte en una referencia para el diseño de políticas, programas y recursos especializados, como han destacado sus impulsores.

El informe ha sido desarrollado mediante una metodología mixta que combina análisis documental, tratamiento de una base de datos específica de personas con discapacidad y adicciones, encuestas y trabajo cualitativo realizado en diferentes territorios de España. Los impulsores de la investigación consideran que este trabajo constituye un primer paso para avanzar hacia modelos de atención más coordinados y eficaces.