¿Cuándo entran en vigor los nuevos diplomas para acreditar la Lengua de Signos Española?

Archivo - Imagen de recurso del lenguaje de signos - CATEDRAL DE SEVILLA - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo sistema de acreditación de Lengua de signos aprobado por el Gobierno, que certificará competencias y dominio, entrará en vigor a partir del 27 de abril, según indica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta medida, aprobada el pasado 31 de marzo, va a permitir ordenar y reconocer formalmente la lengua de signos como un idioma a semejanza de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, con seis niveles de competencia lingüistica: A1, A1, A2, B1, B2, C1 y C2.

El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española podrá además proponer el establecimiento de otros niveles con el fin de responder a nuevas demandas o para uniformar contenidos y criterios de evaluación. Asimismo, podrá proponer la creación de otros diplomas o la adaptación de los ya establecidos a fin de atender a demandas específicas, incluidas las de las personas sordociegas, las de la población escolar y, en particular, las de las personas menores de edad sordas o con discapacidad auditiva.

Hasta ahora, no existía un sistema estatal con validez en todo el territorio nacional, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y el avance de esta medida en la promoción de los derechos de las personas sordas y sordociegas busca favorecer su participación plena en la sociedad, mejorando su acceso al empleo y a los servicios públicos.

Así, cualquier persona sorda, sordociega u oyente podrá obtener un diploma acreditable para el acceso al empleo público o su valoración como mérito profesional, académico o personal en distintos ámbitos.

Según recoge el decreto, se encomienda al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española la dirección académica de los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE) y se atribuyen al Real Patronato sobre Discapacidad las competencias relativas a la organización de las pruebas y a la dirección administrativa y económica de los diplomas.