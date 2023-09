Feijóo critica que se señala a algunos partidos o "a todos los hombres" como culpables de la violencia machista

(I-D) La secretaria General del Partido Popular, Cuca Gamrra; el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el coordinador General del Partido Popular, Elías Bendodo, a su llegada a la primera sesión del debate de inve - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular (PP) y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes que se señala a algunos partidos políticos o "directamente a todos los hombres" como culpables del incremento de la violencia de género en España. Las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2023 asciende a 49, cifra que iguala a todas las fallecidas en 2022 (49) y supera a todas las de 2021 (48).

Durante su discurso en el debate de investidura que se celebra en el Congreso de los Diputados, Núñez Feijóo ha criticado que la violencia machista "no para de crecer porque no hay una respuesta suficiente y porque la situación se agrava además con una Ley que reduce la pena a más ya de 1.205 agresores y pone a más de 121 agresores en la calle". El líder 'popular' se refería así a la rebaja de condenas y excarcelaciones que ha provocado la entrada en vigor de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley 'solo sí es sí'.

"En lo que llevamos de año, con la de ayer, han sido 49 las mujeres asesinadas y 48 huérfanos. ¿Qué se está resolviendo al señalar al culpable de uno u otro partido o directamente en todos los hombres? Partidistamente una salida. Efectivamente nada. Si todo lo reducimos al partidismo entonces poco queda del verdadero significado de la política. Desde luego, que nadie cuente conmigo para eso", ha declarado.

En otro punto de su intervención, el presidente del Partido Popular ha hecho hincapié en que "la igualdad ente hombres y mujeres no mejora si la violencia machista es creciente, por desgracia, en su forma más extrema, como lo está siendo este año".

"No comparto que se le llame 'fachas con toga' a los jueces por aplicar una ley mal hecha. Menos aún que eso se haga desde el Gobierno de la Nación. No, no comparto señalamientos a magistrados. No", ha dicho durante su discurso en la Cámara Baja, en alusión a Podemos y sus denuncias de que existe una campaña de "fachas con toga" y "jueces machistas" que tratan de sabotear la Ley 'solo sí es sí', impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"DEUDA" CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En materia de discapacidad, Feijóo ha asegurado que espera alcanzar un pacto para reformar el artículo 49 de la Constitución y así eliminar el término 'disminuido'. "Es una deuda con las personas con discapacidad que yo me comprometo a saldar a la mayor brevedad", ha prometido.

Feijóo ha planteado la necesidad de "trabajar en una sociedad más inclusiva desde todos los puntos de vista" y ha agregado que "la igualdad de oportunidades no está blindada si una cuarta parte de la población vive en riesgo de pobreza". "Y es que este Gobierno ha traído más de 500.000 nuevos pobres a España", ha criticado refiriéndose al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por otro lado, Núñez Feijóo se ha referido al tema migratorio criticando que España lleva "meses sin ejercer con plenas facultades la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea". "Además, estamos privando a esta Cámara de ser debidamente informada de cuestiones clave para nuestro futuro, como el Pacto de Migración y Asilo que se está negociando", ha indicado.

Para el presidente del PP, este es un debate "de primera magnitud" para España, "primera interesada en que se encuentre el equilibrio entre la solidaridad y el control de fronteras, más aún a la vista de lo ocurrido en las últimas semanas en Lampedusa y que ocurre con distinta intensidad, prácticamente todos los días, en las Islas Canarias, en el Levante o en el sur". "Por eso, una de las prioridades inmediatas de mi propuesta a esta Cámara incluye reactivar la actividad y la dirección de la Presidencia española con este asunto como prioridad para lo que queda de año", ha subrayado.