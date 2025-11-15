El Defensor del Pueblo comparecerá el lunes en el Parlamento para informar sobre las pulseras para maltratadores

Archivo - El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). Durante el encuentro, han hecho seguimiento de los retos de la inclusión financiera. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, comparecerá este lunes 17 de noviembre en la Comisión Mixta Congreso-Senado para informar sobre las actuaciones realizadas por la institución en relación con el funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores.

Así se desprende del orden del día de la Comisión al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se detalla que la comparecencia de Gabilondo comenzará a las 16:00 horas.

En primer lugar, Gabilondo tratará las actuaciones realizadas en relación con la "crítica situación de la necesidad de vivienda de los españoles que está provocando el incesante aumento de los precios de los alquileres", a solicitud de Vox.

Además, abordará la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, a solicitud del PP. También a petición de los 'populares', el Defensor del Pueblo informará sobre las actuaciones realizadas en relación con el funcionamiento de los dispositivos electrónicos para el seguimiento del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad impuestas en los casos de violencia de género.

Esta última solicitud del PP tiene lugar después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) en su memoria correspondiente al 2024 alertase sobre absoluciones por "fallos" en las pulseras telemáticas para maltratadores.

En este sentido, desde el Ministerio de Igualdad indicaron que se produjeron incidencias en el traspasado de datos entre las empresas y destacaron que "ninguna" víctima con el dispositivo fue asesinada.

Igualmente, el departamento que dirige Ana Redondo explicó esta semana que se había detectado una nueva incidencia en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de los dispositivos telemáticos para maltratadores.