Derechos sociales denuncia que en España sigue habiendo salas de cine "vetadas" a personas con movilidad reducida

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, ha denunciado este martes que en España sigue habiendo salas de cine "vetadas" a personas con movilidad reducida.

"Produce rubor que siga habiendo salas en España vetadas a personas con movilidad reducida. Duele que las personas sordas no puedan ver a Sorogoyen o a Almodóvar en pantalla grande por falta de subtitulado y me entristece que las personas ciegas se pierdan tanta información de lo visual que aporta una película, los silencios, por falta de audiodescripciones", ha señalado durante la inauguración de la primera jornada sobre Coordinación de Acceso, organizada por la Academia de Cine en colaboración con Netflix, y con el apoyo del British Council y la ACAU de Uruguay.

En este, sentido ha lamentado cómo las personas con discapacidad han sufrido la cultura. "La historia o bien nos privó de este bien, valga la redundancia, o bien lo puso en contra de nuestra plena ciudadanía y todo ello ha tenido consecuencias irreparables en la conformación de nuestra identidad colectiva", ha criticado.

Durante el primer debate, los ponentes han reivindicado el acceso de las personas con discapacidad en la industria audiovisual para que puedan "participar y disfrutar" de los contenidos en igualdad de condiciones.

Así, con el objetivo de impulsar la coordinación de acceso en la industria audiovisual, que favorecería la participación de las personas con discapacidad en todas las etapas, desde la creación y representación hasta el consumo de productos audiovisuales, la jornada ha contado con la intervención de diversas personas con discapacidad de la industria, tanto dedicadas a tareas de coordinación de acceso como guionistas y actores.

Concretamente, Florencia Fasciolli, coordinadora del Programa de Accesibilidad Audiovisual de la Universidad Católica de Uruguay, ha detallado que "el rol" de la coordinación de acceso se ocupa de que las herramientas de accesibilidad estén en "sintonía" durante el proceso de producción, no una vez la película está cerrada.

"LIDERAR LA EXPERIENCIA VIVIDA"

Un coordinador de acceso analiza toda la producción y asesora para que todos los procesos sean accesibles, sobre todo cuando hay actores con discapacidad. Pero, Julie Fernández, coordinadora de Acceso en Reino Unido, ha resaltado que es "importante" que esas personas que asistan y guíen sean personas con discapacidad.

"Toda mi vida la comunidad no discapacitada me ha dicho cómo debería pensar, cómo debería sentir, qué debería hacer, qué no debería hacer, qué funciona para mí y qué no, y todavía nunca han pasado un momento en una silla de ruedas. Entonces, ¿Cómo entenderán mi experiencia vivida? Este es el perfecto trabajo de los discapacitados, de asistir y guiar", ha afirmado Fernández, quien al principio de su intervención, al igual que los demás ponentes, ha descrito cómo va vestida para las personas con visibilidad reducida.

Por su parte, Clare Baines, del British Film Institute, ha detallado sus primeros pasos en la industria audiovisual y ha afirmado que la premisa fue: "No hay nada sobre nosotros sin nosotros. Ese es el eslogan de la comunidad de derechos de discapacidad, que se trata de liderar a personas con discapacidad, liderar la experiencia vivida".

Esta primera jornada de Coordinación de Acceso se enmarca dentro del Campus de Verano Academia de Cine, una iniciativa de la Academia de Cine en colaboración con Netflix y con el Ayuntamiento de Valencia que nació en 2022 y llega ya a su 4ª edición. Tiene el objetivo de visibilizar y potenciar la diversidad e inclusión en la industria audiovisual.