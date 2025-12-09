Derechos Sociales reclama consenso en la reforma de dependencia y discapacidad para "revertir inercias"

Archivo - La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, posa para Europa Press, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a 8 de febrero de 2024, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha reclamado este martes a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados "el mayor consenso posible" para sacar adelante la reforma de dependencia y discapacidad, con el objetivo de "revertir inercias".

"Creemos que es el momento de revertir inercias y situar la autonomía en el centro de nuestras políticas de cuidados y apoyo", ha asegurado durante su comparecencia en la Cámara Baja, donde ha comparecido para informar sobre la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

En este sentido, Martínez ha defendido que no se trata de una reforma "retórica ni superficial", sino que aborda "cuestiones muy concretas, muy cercanas a la vida cotidiana de millones de personas con discapacidad y en situación de dependencia y de sus familias".

"Son reformas que no surgen del vacío, sino que beben directamente de las demandas de las propias personas con necesidades de cuidados y apoyos, de sus familias, de los colectivos organizados y de los agentes de la sociedad civil que llevan años impulsando y liderando estos cambios. Esta reforma es de ellos y de ellas", ha apuntado.

Asimismo, ha dicho que es "responsabilidad" de los grupos sacarla adelante "cuanto antes" y también "con el mayor consenso posible". "Esta reforma no es solo la reforma que necesitan las personas con discapacidad de hoy. Es también la reforma que necesitan las personas que están naciendo hoy, que están naciendo ahora y que van a vivir en un país más longevo, más diverso y también más exigente en derechos", ha argumentado.

Igualmente, ha explicado que la reforma "prepara para que los retos que garantiza que la autonomía, la inclusión y la vida en comunidad no sean aspiraciones, sino realidades para las próximas generaciones".

"Es evidente, y para mí está fuera de toda duda, el apoyo y el compromiso de todos los grupos parlamentarios con las personas con discapacidad. Pues creo, señorías, que este es el momento de demostrarlo desde el lugar en el que la ciudadanía les colocó en 2023, el Poder Legislativo", ha recalcado.

En esta misma línea, ha ofrecido "diálogo sincero y honesto" por parte del Gobierno para "dar respuesta a las demandas del movimiento de la discapacidad".