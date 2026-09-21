Diaconía llama a desactivar la explotación sexual y alerta de la captación a través de redes sociales

Archivo - Un joven usa una tablet, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diaconía ha llamado a desactivar la explotación sexual a través de su proyecto 'Desactiva la trata' y ha alertado de la captación a través de redes sociales, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se conmemora este miércoles 23 de septiembre.

La organización busca "romper con el relato distorsionado que sitúa la trata como una problemática ajena o lejana". "La trata no ocurre únicamente en escenarios clandestinos o países en conflicto; ocurre a plena luz del día, en nuestros barrios, polígonos y plataformas digitales", han señalado desde el área de Mujer e Igualdad de Diaconía.

Igualmente, ha recuperado el balance del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que revela que en 2025 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron a 374 víctimas de redes de trata con fines de explotación sexual, dos de ellas menores. También rescataron a otras 397 víctimas de explotación sexual sin red de trata acreditada, 13 de ellas menores de edad.

En esta línea, el responsable de prevención y sensibilización del proyecto Desecativa La Trata de Diaconía, David Santos, ha asegurado que detrás de las cifras oficiales hay "muchas más" víctimas "que nadie ha identificado todavía".

Asimismo, ha destacado que "la captación ya no necesita un club ni una frontera" y ha afirmado que "puede empezar en una red social o en un chat, desde el dormitorio de una menor".

APUNTA A LA DEMANDA COMO MOTOR DEL NEGOCIO

De la misma manera, Diaconía ha aprovechado para desmontar diversos mitos que, según ha explicado, sostienen la explotación sexual en España. Así, ha expuesto que la demanda es el motor del negocio y que el consumo de prostitución se da en hombres de todas las edades, clases sociales, niveles educativos y estados civiles.

También ha desmontado la creencia de que en España no hay menores víctimas, al mismo tiempo que ha remarcado que la captación mediante el teléfono móvil es una vía "cada vez más preocupante".

"Creer que la prostitución es un fenómeno desligado de la trata es una ceguera voluntaria. La inmensa mayoría de las mujeres explotadas están atrapadas por deudas impagables, coacciones a sus familias en sus países de origen y el desamparo administrativo", ha subrayado Santos.