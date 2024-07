Directora del Instituto de las Mujeres asegura tener "la conciencia tranquila, la certeza de haber hecho las cosas bien"

"Está en juego mi integridad y mi honorabilidad y no voy a permitir que nadie ponga en duda mi carrera profesional", señala



MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, ha asegurado que tiene "la conciencia tranquila, la certeza de haber hecho las cosas bien", después de que 'El Español' publicase que la socialista habría obtenido 64 contratos de puntos violeta con ayuntamientos del PSOE.

"Tengo la conciencia tranquila, la certeza de haber hecho las cosas bien y me siento muy orgullosa del trabajo que estamos realizando desde el Instituto de las Mujeres", ha señalado García en un comunicado publicado en la red social X.

Según publicó este miércoles 'El Español', la directora del Instituto de las Mujeres habría recibido al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE, con los que habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García.

Precisamente, García expone en el documento que, siguiendo las instrucciones de la ministra, "en aras de la transparencia" y para que no quede "ninguna duda" sobre su gestión de las empresas ni ninguno de los contratos, se ha comprometido a facilitar "toda la información que sea precisa sobre los mismos".

Además, la directora del Instituto de las Mujeres exige una rectificación al periódico digital que dice que ha vertido "tan serias acusaciones" sobre su persona y su familia. También asegura que está estudiando emprender acciones legales contra el mismo. "Está en juego mi integridad y mi honorabilidad y no voy a permitir que nadie ponga en duda mi carrera profesional", recalca.

En este sentido, García explica que, cuando en 2023 fue nombrada directora del Instituto de las Mujeres, se puso en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses para que le indicasen cómo proceder, al estar sometida a la normativa de altos cargos. "Es entonces cuando se me indicó que debía actualizar mi situación profesional y que la ley me permitía mantener hasta un 10% de las empresas que compartía con mi mujer", señala.

En esta misma línea, indica que "de forma inmediata" procedió a mantener a su nombre un 8% de las empresas. "Es decir, he cumplido y cumplo escrupulosamente la Ley reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, como no podía ser de otra manera", subraya.

Igualmente, García matiza que, desde su toma de posesión, se ha desvinculado, no solo de la titularidad sino de la gestión de las dos sociedades en las que tenía participación, asumiendo la gestión exclusiva de las mismas su esposa.

En todo caso, destaca que durante toda su vida ha tenido "claro" el objetivo "de conseguir una sociedad en la que la igualdad real y legal entre mujeres y hombres fuese una realidad". "Y a ello me he dedicado desde muy jovencita, militando en el activismo social, primero, y político, después", precisa.

Asimismo, explica que, desde 2015, cuando comenzó su trayectoria política, se ha dedicado a trabajar para poner en marcha iniciativas relacionadas con el feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres así como la lucha contra la violencia de género. En este sentido, expone que en 2022, "libre de responsabilidades políticas", decidió constituir una consultoría de igualdad junto a su mujer. "En ese momento yo ya no ostentaba ninguna responsabilidad orgánica, institucional ni de ningún tipo en el PSOE y decidí centrar mi actividad profesional en proyectos enfocados a la igualdad real entre mujeres y hombres (planes de igualdad, conferencias, jornadas, punto violeta, talleres, formación, etc.). Proyectos que se ofertaban tanto a empresas privadas o clubes deportivos, entidades públicas (ayuntamientos -de todos los signos políticos-, universidades, etc.), e instituciones semipúblicas (federaciones deportivas)", argumenta.

ACUSACIONES POR SUS DISCURSOS "ABIERTAMENTE TRANSFÓBICOS"

El nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres se produjo el 28 de diciembre del año pasado y ese mismo día colectivos trans y políticos de Sumar o Más Madrid ya pidieron su cese por sus discursos "abiertamente transfóbicos".

En concreto, denunciaron que García "ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans durante la tramitación de la Ley Trans" e indicaron que "los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García".