Una encuesta estima que más de 4 millones de personas en España han dormido alguna vez en la calle

Archivo - Varias personas pasan delante de una persona sin hogar, en el barrio del Raval de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta de la organización Hogar Sí estima que 4,1 millones de personas en España han dormido alguna vez en la calle por dificultades económicas.

Así se desprende del informe 'Radiografía social del sinhogarismo en España: percepciones, realidades y retos', publicado este martes y elaborado a partir de una encuesta realizada por 40dB a 1.500 personas en España.

En concreto, a la pregunta '¿Has experimentado alguna vez dificultades económicas que te hayan obligado a dormir en la calle o en algún espacio público abierto?', un 10,1% de los entrevistados dijeron que sí, dato que extrapolado al total de la población española, supone 4,1 millones de personas, tal y como refleja el informe.

Además, un 22,4% aseguraron haber tenido que alojarse temporalmente en casa de amigos o familiares, lo que equivale a 9,2 millones de personas por motivos económicos; un 10,9%, afirmaron haber dormido en algún lugar no concebido como un alojamiento permanente (4,5 millones de personas); y un 8,1% dijo haber acudido a un alojamiento temporal de emergencia como un albergue, (3,3 millones de personas).

"Estas cifras confirman que el sinhogarismo no es un problema, marginal ni exclusivo de perfiles concretos: es una situación que puede afectar a personas de diferentes generaciones y trayectorias vitales, y que muchas veces pasa desapercibido hasta que se cronifican", señala Hogar Sí en el estudio.

La encuesta también revela que el 74,5% de la población cree que el sinhogarismo ha aumentado en la última década, en estrecha relación con la crisis de acceso a la vivienda. Las emociones que genera esta realidad son mayoritariamente de tristeza (64,6%), indignación (35,1%) y compasión (34,7%), mientras que un 2,1% afirma sentir indiferencia.

Además, menos de un tercio de la población muestra cierto grado de acuerdo con multar a personas sin hogar por usar espacios públicos para dormir o asearse y un 6,4% muestra un completo apoyo a la medida de sancionar a las personas.

Asimismo, más del 80% de los encuestados votaría a partidos comprometidos con la erradicación del sinhogarismo (el 32,6% dice que ya lo hace y el 51,6% afirma que podría hacerlo), y más de un 63% estarían dispuestos a pagar más impuestos si se garantiza una política eficaz para lograrlo.

En este contexto, el 81,7% considera que el sinhogarismo debe abordarse con recursos públicos, y el 77% cree que deben destinarse más fondos a programas de vivienda. Además, el 47,8% opina que los recursos actuales son insuficientes.

Por otro lado, la ciudadanía identifica la vivienda, el empleo y los ingresos estables como factores clave para prevenir el sinhogarismo.

EL 73,6% CREE QUE LOS ALBERGUES NO SON LA SOLUCIÓN

El informe también pone de relieve que cerca del 60% de las plazas de alojamiento para personas sin hogar siguen estando en albergues y recursos colectivos, pero el 73,6% de la población cree que los albergues no son la solución, y el 92% está de acuerdo con la afirmación de que es importante contar con una vivienda asequible para prevenir o resolver el sinhogarismo.

Entre las propuestas que plantea Hogar Sí, considera urgente mejorar los sistemas de medición, reconocer las causas reales como la falta de vivienda, empleo e ingresos estables y erradicar la aporofobia desde enfoques inclusivos.

"Es el momento de actuar con decisión y transformar las políticas y así cumplir con la demanda ciudadana de que ninguna persona viva en la calle, ni pase más tiempo del necesario en un alojamiento de emergencia hasta acceder a un hogar", ha subrayado el director general de Hogar Sí, José Manuel Caballol.

Según la Encuesta sobre las Personas Sin Hogar realizada por el INE en 2022, 28.552 personas utilizaron los centros asistenciales en algún momento del año en España. Si bien, según estimaciones de las entidades que trabajan con esta problemática, el número de personas en situación de sinhogarismo podría aumentar hasta 37.000.

La presentación del informe se enmarca en las actividades que ha organizado Hogar Sí por del Día Mundial del Sinhogarismo, que se celebra el próximo 10 de octubre. En este contexto, la entidad lanza la campaña #NadieFuera, que utilizará los datos del informe para sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgencia de abordar el problema del sinhogarismo.