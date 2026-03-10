España valida la Escala del Edadismo de la OMS, que mide la discriminación a mayores

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

España se ha convertido en el primer país de Europa en validar la Escala del Edadismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un instrumento para medir la discriminación por razón de edad, según ha informado la Fundación HelpAge International España, que ha presentado este martes el informe 'El edadismo en España. Análisis de impacto según la Escala del Edadismo de la Organización Mundial de la Salud'.

El informe, elaborado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Edimburgo, y financiado por el Imserso, se basa en una encuesta a 203 personas mayores de 60 años y ofrece una medición "rigurosa y estandarizada" del edadismo en España basada en la escala desarrollada por la OMS.

En concreto, concluye que las personas mayores encuestadas reportaron "niveles bajos o moderados" de edadismo, aunque "no estaban completamente libres de él". "Este hallazgo sugiere que, si bien la percepción de discriminación por motivos de edad no es omnipresente, sigue siendo una realidad persistente en la vida cotidiana de estas personas", señalan los autores del estudio.

En un contexto demográfico de casi 10 millones de personas mayores de 65 años (el 20,4% de la población) y con una esperanza de vida de 84,1 años, una de las más altas del mundo, el estudio analiza las tres dimensiones del edadismo: estereotipos, prejuicios y discriminación, en sus tres manifestaciones --autoinfligida, interpersonal e institucional--.

Entre otros hallazgos, el informe revela que la discriminación institucional es la forma de edadismo más señalada por la población mayor, especialmente en ámbitos como las políticas sanitarias y los servicios sociales. En concreto, un 62% de las personas mayores considera que las políticas públicas (como las relativas a vivienda, seguridad social o atención sanitaria) no responden adecuadamente a sus necesidades.

De los datos también se desprende que la mitad de los mayores entrevistados sienten que no están representados de manera positiva en los medios y redes sociales. Además, pone de relieve que quienes experimentan mayores niveles de discriminación por edad presentan peores indicadores de salud física y psicológica, mayores niveles de soledad y una menor satisfacción con la vida.

En cambio, revela que un mayor nivel educativo actúa como factor protector frente al edadismo autoinfligido, reduciendo la probabilidad de interiorizar estereotipos negativos.

Además, el informe muestra que las personas en etapas más avanzadas de la vejez, con discapacidad, con menor estatus socioeconómico o sin pareja reportan más experiencias de discriminación por edad.

Si bien, a pesar de las "barreras", la mayoría de las personas participantes en el estudio manifesta una percepción positiva de sí mismas, orgullo por su edad y su trayectoria vital, rechazando las visiones negativas de la vejez.

Ante estos datos, desde HelpAge International España han pedido promover una imagen positiva y diversa del envejecimiento en los medios de comunicación, revisar leyes y políticas públicas para eliminar sesgos por edad, impulsar modelos de cuidados comunitarios y fomentar la educación a lo largo de la vida.