Un estudio medirá la satisfacción de las familias de alumnos con discapacidad con el sistema educativo español

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha anunciado el inicio de un Estudio Nacional de Satisfacción con el Sistema Educativo español dirigido a familias con alumnado que presenta discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo.

Según ha informado el CEDDD en un comunicado, el objetivo de esta investigación es "evaluar de forma rigurosa y objetiva la calidad de la atención educativa, los recursos disponibles y la respuesta global del sistema educativo a las necesidades de estos estudiantes en toda España".

Esta iniciativa, según explica, nace de "la necesidad de contrastar la normativa educativa vigente con la experiencia real de las familias en su día a día".

El estudio busca ir más allá de los indicadores de escolarización para analizar "si el sistema actual favorece una educación que optimice las capacidades de los alumnos con discapacidad, tanto en centros ordinarios como en centros de educación especial".

El presidente del CEDDD, Albert Campabadal, ha subrayado que su meta no es solo defender "la coexistencia de modelos", sino asegurar "que las familias que optan por cualquiera de ellos encuentren recursos suficientes, profesionales cualificados y, sobre todo, un alto grado de satisfacción con la trayectoria educativa de sus hijos". "Este estudio será una herramienta esencial para identificar los déficits y proponer soluciones efectivas", ha asegurado.

La investigación se desarrollará mediante una encuesta estructurada y confidencial, dirigida a familias de todas las comunidades autónomas. El cuestionario aborda cuestiones que permiten medir la libertad de elección, la equidad de recursos, la accesibilidad, la calidad de la atención educativa o la respuesta de los centros ante el acoso escolar o 'bullying'.