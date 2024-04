La Eurocámara aprueba la directiva para combatir la violencia machista con normas y sanciones mínimas en toda la UE

BRUSELAS, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la directiva para combatir la violencia contra las mujeres en toda la Unión Europea con normas y sanciones armonizadas en la Unión para perseguir la ablación, el matrimonio forzoso, el ciberacoso o la difusión no consentida de imágenes íntimas; pero que deja fuera la tipificación del sexo no consentido como forma de violación por las reservas de varios gobiernos.

Con 522 votos a favor, 27 en contra y 72 abstenciones, la Eurocámara ha dado el visto bueno a la directiva que exigirá leyes más estrictas contra la violencia en red, mejor asistencia a las víctimas y medidas para prevenir las violaciones. En este sentido, la normativa europea establece directrices particulares para los delitos contra las mujeres en Internet, como la divulgación de información privada.

La nueva legislación incluirá una lista más larga de circunstancias agravantes para los delitos que conllevan penas más severas, como los crímenes contra personalidades públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos. Incluye igualmente la intención de castigar a las víctimas en función de su sexo, orientación sexual, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas, y el deseo de mantener o restaurar el "honor".

Respecto a la protección de las víctimas, la directiva fija normas mínimas para priorizar el acceso a alojamientos protegidos a víctimas de violencia, al igual que acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Mediante la nueva ley europea, las autoridades de los Estados miembros tendrán mayores obligaciones de notificación y recopilación de pruebas, y deberán concienciar a la población de que las relaciones sexuales no consentidas se consideran delito.

A este respecto, la directiva deja fuera la tipificación del sexo no consentido como forma de violación por las reservas de varios gobiernos. Todo después de que los servicios legales del Consejo advirtieran de que la reforma que se negociaba no ofrecía la base legal necesaria para abordar la violación puesto que es necesario que sea antes considerado un delito europeo, algo que por el momento no sucede.

Tras la aprobación parlamentaria en Estrasburgo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha celebrado la votación de la primera directiva de la UE que aborda la violencia contra las mujeres. "Ninguna mujer debe vivir con miedo. Estoy orgullosa del firme voto de hoy", ha explicado.

Por su parte, la vicepresidenta de Valores de la Comisión Europea, Vera Jourova, ha valorado la "votación histórica", poniendo de relieve que es la primera vez que se armoniza la lucha contra la violencia machista en Europa, incluyendo aspectos como la diseminación de imágenes íntimas. "Estas violencias son habitualmente la razón por la que las mujeres dejan la vida pública", ha explicado.

Entre las parlamentarias españolas, la eurodiputada de Unidas Podemos, Maria Eugenia Rodríguez Palop, ha valorado que la ley "cambiará la vida de millones de personas" y contribuirá a frenar el "negacionismo de género". En todo caso, ha lamentado que se quede fuera del marco europeo la violación "por la falta de responsabilidad de Francia y Alemania", apuntando que es "cuestión de tiempo" que se aborde a nivel penal en toda la UE.

De lado del PP, Rosa Estarás ha criticado también el papel de Francia y Alemania para evitar que la violación sea un eurodelito, aunque ha recalcado que con esta directiva la Eurocámara "envia un mensaje de que no se acepta que por ser mujer se corren más riesgos que si fuéramos hombres".