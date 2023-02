Eurodiputadas sobre la Ley del 'solo sí es sí': "Que se logre en España una buena solución a los posibles problemas"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las eurodiputadas de la comisión de derechos de la mujer del Parlamento Europeo, que han estado esta semana de misión en España reuniéndose con las asociaciones de la sociedad civil, jueces, fiscales y ministras del Gobierno, se marchan con la "esperanza" de que se encuentre una "buena solución" a los "posibles problemas" generados por la Ley del 'solo sí es sí', aunque los magistrados les han trasladado que la solución es "difícil".

"Querría subrayar que el papel del Parlamento Europeo no es el de solucionar, resolver o ejercer presión en relación a esta ley, simplemente mostramos nuestra esperanza derivada de todas nuestras reuniones, de que se logre en España una buena solución para los posibles problemas que se han señalado desde los medios de comunicación y a través de la sociedad en España", ha subrayado la eurodiputada polaca del Partido Popular Europeo (PPE) y presidenta de la misión, Elzbieta Lukacijewska, este miércoles, en una rueda de prensa en la Oficina del Parlamento Europeo en España.

Si bien, las eurodiputadas españolas han mostrado diferencias con respecto al contenido de las reuniones. Así, la eurodiputada del grupo popular Rosa Estarás ha indicado, en declaraciones a los medios, que el "denominador común" de todas las reuniones ha sido la "alarma social" generada por la Ley del 'solo sí es sí'. Por su parte, la eurodiputada del PSOE Lina Gálvez ha lanzado una acusación, aunque sin señalar a ningún partido en concreto, diciendo que la misión se ha "instrumentalizado".

"Es una pena que esta misión se haya instrumentalizado para atacar al Gobierno de España, las que perdemos somos las feministas", ha lamentado, al tiempo que ha culpado de ello a "la persona o personas que han filtrado la idea de que la misión solo se ha dedicado" a la ley del solo sí es sí. "La misión era mucho más que eso", ha insistido.

En todo caso, la eurodiputada parlamentaria ha reconocido que "hay un problema y una alarma social sin duda" derivada de los efectos no deseados de la Ley del solo sí es sí y se ha mostrado partidaria de reformarla en el sentido que propone el PSOE.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Comisión de Igualdad en el Parlamento Europeo, que representa al grupo de la izquierda, en la lista de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, ha recordado que esta misión tenía "tres objetivos: evaluar las políticas de igualdad en relación a la estrategia de cuidados, la trata y la violencia contra las mujeres", y ha precisado que la Ley del sí es sí ha ocupado la "centralidad" pero "no de las reuniones sino de las preguntas formuladas por algunas de las personas que formaban parte de la misión".

"El objetivo no era ese. No hemos venido a fiscalizar al Gobierno ni a evaluar la Ley del solo sí es sí, esto es radicalmente falso", ha subrayado Rodríguez Palop.

Además, frente a las declaraciones de otras eurodiputadas --que han dicho que no había habido "autocrítica" por parte de Irene Montero--, Palop ha defendido que "no es cierto que el Ministerio de Igualdad esté en posiciones inmovilistas" pues "ha planteado seis reformas" a la ley, y ha remarcado que "hay un acuerdo claro en que el consentimiento no se toca", con una "línea roja" que es "no volver al Código Penal anterior".

Mientras, la eurodiputada del grupo popular Rosa Estarás, ha asegurado que en todas las reuniones con las asociaciones de la sociedad civil, la ministra de Justicia, el sector de la discapacidad, el Congreso, el Senado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) les han "trasladado la necesidad de cambiar esta ley".

En concreto, ha precisado que desde el CGPJ les han advertido de que el "daño" a España por la ley del sí es sí es "irreversible"; que estiman que "durará 5 años todo el proceso de revisiones de estas condenas" y que, probablemente "4.000 criminales" pedirán la revisión.

En este sentido, la eurodiputada de Ciudadanos (Renew Europe en el Parlamento Europeo) Soraya Rodríguez ha dicho que es "profundamente preocupante" que, se haga lo que se haga, "los daños sobre reducciones son irremediables y durarán mucho en el tiempo". Además, ha indicado que, a diferencia de lo que han visto en otras misiones, "aquí no hay controversia entre oposición y Gobierno sino entre una parte del Gobierno con otra parte".

Precisamente, en esta línea, la presidenta de la misión ha señalado que, tras escuchar a las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Justicia, Pilar Llop, le ha dado la "sensación de que sí tenían diferentes puntos de vista sobre este asunto" aunque considera que "el objetivo es el mismo" y aunque, según lo que les han trasladado los jueces, la solución es "difícil", espera que los miembros del Gobierno lleguen a un consenso para que puedan solucionarse "cuanto antes" las "posibles lagunas".

Por otro lado, las eurodiputadas también han destacado que durante las reuniones se ha abordado el tema de la ley trans y han señalado que desde la sociedad civil les han trasladado una inquietud por el hecho de que esta norma pueda colisionar con la ley contra la violencia de género.

"Respecto a la ley trans, nos han hablado de que las consecuencias de esta ley probablemente darían lugar a una serie de problemas en relación a la ley contra la violencia de género pero yo no soy jurista, nos han hablado de ello en el centro de mujeres", ha explicado la presidenta de la misión, Elzbieta Lukacijewska, en referencia a su visita a un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. Asimismo, ha indicado que desde el CGPJ les han trasladado que la ley trans podría afectar a los menores de 18 años.

Sobre este punto, la eurodiputada del grupo popular ha asegurado que desde las asociaciones de mujeres y las de la discapacidad, como el CERMI, les han mostrado su preocupación por la ley trans. Tal y como ha precisado la eurodiputada de Ciudadanos, estas asociaciones les han trasladado que las mujeres con discapacidad, que sufren una doble vulnerabilidad, por tener discapacidad y por ser mujeres, podrían quedar "invisibilizadas, olvidadas". En cuanto a la posible colisión con la ley de violencia de género, las eurodiputadas han preguntado a las ministras de Justicia e Igualdad si habían pedido un estudio sobre cómo podría influir pero, según su relato, les ha dicho que no consideraban necesario ningún estudio.

Por su parte, la eurodiputada por Vox en el Parlamento Europeo Margarita de la Pisa ha comentado que a su grupo le parecía "vergonzoso" que se realizara esta misión a tres meses de las elecciones "para promocionar una legislación ideológica" pero ha destacado que les ha salido "el tiro por la culata".