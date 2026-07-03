Eva Granados reivindica la "intervención feminista" en la cooperación española como política de Estado

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva María Granados Galiano, comparece ante la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo, en el Senado, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

Defiende la pedagogía para "transformar" desde el Gobierno

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 3 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, ha defendido este viernes la "profunda transformación" de la cooperación española, que ha pasado de una lógica de igualdad de género a una "intervención feminista" consolidada como una política de Estado.

Granados ha destacado que la Ley de Cooperación de 2023, nacida del consenso parlamentario, permite blindar derechos y "transversalizar" la perspectiva de género en todas las acciones de desarrollo, aunque ha advertido de que estos avances deben ir acompañados de recursos económicos esgrimiendo que "si no hay un Excel al lado", el resto son habladurías. Así lo ha expresado en uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial.

Durante su intervención, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional ha subrayado que el punto de inflexión en la política exterior española ha sido la transición hacia una práctica feminista tanto en la norma como en la ejecución.

En este sentido, ha puesto en valor el consenso alcanzado en las Cortes Generales, destacando la importancia de haber incorporado en dicho consenso al PP para garantizar que la norma sea respetada incluso ante posibles alternancias en el poder.

Según ha expresado, esta ley sitúa a las organizaciones feministas y de mujeres como "actores estratégicos" del desarrollo. Así, Granados ha detallado que el marco normativo actual, reforzado por el Plan Director, aborda desafíos críticos como las "violencias machistas, las brechas económicas, la sobrecarga de los cuidados y el impacto del cambio climático en las mujeres".

"Nuestra hoja de ruta pone recursos, representación y alianzas sobre el terreno", ha señalado, haciendo referencia a la Estrategia de Cooperación Feminista.

ALIANZAS INTERNACIONALES Y AGENDA DE CUIDADOS

Granados también ha hecho hincapié en la importancia de la alianza con Iberoamérica y el Caribe, región que considera avanzada en estos temas y con la que España comparte una agenda común que pone el foco en las mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y rurales.

En el ámbito social, ha reivindicado la agenda de los cuidados como el "motor de la transformación", señalando que lo que ocurre "de la puerta de casa hacia dentro" es fundamental para la autonomía de las mujeres. "La norma es imprescindible, pero debe ser algo percibido dentro de la piel de cada una de las familias", ha afirmado.

Finalmente, frente a un contexto de posible "estancamiento o retroceso" global, Granados ha apelado a la fortaleza del movimiento y a los instrumentos jurídicos existentes para "resistir la reacción" y seguir avanzando en derechos sexuales y reproductivos, así como en el apoyo a las defensoras de derechos humanos.