Experta en 'Manadas': "Las violaciones grupales son un fenómeno muy excepcional en comparación con otros"

Publicado 25/08/2019 12:05:44 CET

Sostiene que no hay un repunte de las agresiones sexuales, sino que tienen más visibilidad y se denuncian más

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las agresiones sexuales que se cometen en España no han aumentado a pesar de que este fenómeno, especialmente las violaciones cometidas en grupo --dos o más personas--, haya adquirido una "mayor visibilización" para la sociedad en los últimos tiempos. Así lo explica en una entrevista con Europa Press la secretaria general de la Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad, Meritxell Pérez Ramírez.

De hecho, la investigadora y profesora de Criminología en la Universidad Pontificia Comillas destaca que las violaciones grupales (las 'manadas') "son un fenómeno muy excepcional" en comparación con otros delitos contra la indemnidad y libertad sexual.

"Estamos viendo un fenómeno de mayor visibilización a raíz de una serie de casos que han sido mediáticos y han aparecido en prensa, pero eso no quiere decir que haya aumentado, sino que se han visibilizado para la sociedad", sostiene la experta, que lleva años estudiando la delincuencia sexual, aludiendo a datos del Ministerio del Interior.

En las estadísticas oficiales, las cifras no están desagregadas y no se distingue entre las agresiones sexuales que se cometen de forma individual --una persona-- y las que se perpetran en grupo -- por dos o más personas--. "Con datos oficiales en la mano no se puede afirmar en ningún caso que hay un repunte de las violaciones en 'Manada'", insiste Pérez.

La conocida 'Manada' de los Sanfermines de 2016 --el caso de los cinco jóvenes que violaron a una chica de 18 años y fueron condenados por ello a 15 años de prisión por el Tribunal Supremo (TS)-- puso mediáticamente el foco en las violaciones múltiples. De hecho, recientemente han trascendido más 'manadas', como la de Manresa, Bilbao o Benidorm, cuyo denominador común es que la agresión denunciada fue presuntamente cometida por más de un varón.

Al respecto, la experta asevera que las agresiones sexuales perpetradas en grupo son "un porcentaje muy pequeño" en relación, por ejemplo, con las agresiones que se comenten de manera individual, o con las que suceden entre personas que se conocían antes del acto delictivo. "La violación grupal es un porcentaje muy pequeño en toda la delincuencia sexual, aunque llama mucho la atención porque está muy presente en los medios", incide.

El 80% de las agresiones sexuales --tanto individuales como en grupo -- tienen lugar entre personas que se conocían de forma previa, es decir, ocho de cada diez, según remarca. Asimismo, entre estos ataques entre conocidos, la experta asegura que hay mayor porcentaje de agresores con nacionalidad española.

UN 20% DE AGRESIONES SEXUALES SON ENTRE DESCONOCIDOS

Respecto al 20% restante, responde a agresiones entre desconocidos, es decir, la víctima y el agresor carecían de vínculo o relación alguna, según explica la investigadora.

Precisamente para profundizar en los perfiles de ese 20% de agresores sexuales a los que la víctima no conocía, el Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) realizó una investigación de la que formó parte Meritxell Pérez.

Este informe, llamado 'Agresores sexuales con víctima desconocida', analiza a los agresores que actuaron de manera individual y también a los que actuaron en "manadas', pero son únicamente los agresores a los que la víctima no conocía.

"Partiendo de que la muestra es solo el 20% de toda la delincuencia sexual, dentro de ese 20%, un 17% eran agresiones sexuales grupales", destaca la experta, precisando que la 'Manada' de los Sanfermines estaría incluida en esta categoría. Así, de acuerdo a estos datos, el porcentaje de 'Manadas' que agreden sexualmente a una víctima desconocida representarían alrededor del 4% del total de la delincuencia sexual, según subraya Pérez.

Además, la experta apostilla que, dentro de ese 17%, el 70% eran extranjeros, pero "eso no se puede extrapolar al total" de las violaciones grupales y "no es representativo".

Por ello, rechaza que se afirme que la mayoría de las 'manadas' están formadas por personas que no son españolas. "No quiere decir que de todas las agresiones que se cometen en grupo sean agresores extranjeros porque no es el total de las agresiones, es solo en ese subgrupo particular que analiza las agresiones en grupo hacia víctimas desconocidas", dice.

En cualquier caso, la experta incide en que las 'manadas' (tanto con víctimas conocidas por los agresores y con desconocidas) "es un fenómeno muy excepcional en comparación con otros" delitos sexuales. En España se están denunciando entre 11.0000 y 12.000 delitos contra la libertad e indemnidad sexual al año, según agrega.

MÁS VISIBILIDAD Y MENOS TOLERANCIA

Pérez considera que ahora la sociedad es "menos tolerante" con los delitos sexuales, al igual que sucede con la violencia de género, y por ello se está denunciando y visibilizando más este fenómeno. "Que no seamos tolerantes con ese tipo actos quiere decir que hemos mejorado como sociedad", añade.

En este sentido, Pérez pone de ejemplo la lucha contra la violencia de género y recalca que, tras la aprobación de la ley integral en 2004, se visibilizó este tipo de violencia contra la mujer y las víctimas se animaron a denunciar algo más al sentir que la sociedad estaba "más sensibilizada".

En el ámbito de los delitos sexuales, la experta hace hincapié en que "se denuncia muy poco" y, si en la actualidad se denuncia más que antes, es porque las víctimas "se sienten menos cuestionadas y más arropadas" socialmente. "En los delitos sexuales, si aumentan las denuncias, probablemente será porque afloren más esos casos que previamente han formado parte de las cifras negras", asegura.

Aunque en España no hay datos, a nivel europeo se hizo un estudio que concluyó que se denuncian una de cada cinco agresiones sexuales. En este contexto, la experta llama a mejorar los datos oficiales para que haya más información y poder luchar "contra los bulos".

Asimismo, aboga por la realización de encuestas de victimización para saber los obstáculos que tienen las víctimas a la hora de denunciar ante "la tremenda cifra negra" que existe. "Hay que luchar para facilitar que esas víctimas puedan denunciar y se pueda dar el tratamiento adecuado a su situación", apostilla.

Además de la "sensibilización" y el "reproche social", la experta reivindica "prevención y educación" de los jóvenes. "Pensamos que por haber nacido en una sociedad democrática solo con eso ya está y se está viendo que no. Tiene que haber una educación específica para trabajar el ámbito de las relaciones sexuales, y también las relaciones en el ámbito de la pareja para que no se produzcan relaciones de desigualdad", reclama.