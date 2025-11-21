Expertas piden un enfoque "antirracista e intercultural" en la atención a víctimas de mutilación genital femenina

Archivo - Un grupo de mujeres durante un acto para conmemorar el Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Entidades, expertas y activistas del ámbito de la salud, la psicología, mediación intercultural y protección a la infancia han apuntado a la necesidad de un enfoque "antirracista e intercultural" en la atención a las víctimas de mutilación genital femenina. Así se ha puesto de manifiesto en las XIV Jornadas Internacionales organizadas por la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF).

"Hay que escuchar a la persona en su ambigüedad entre el país de origen y de destino. Por eso es necesario que los profesionales estemos formados en aspectos interculturales", ha argumentado Hortense Uwantege, psicóloga de GAMS Bélgica, que ve "imprescindible" la mirada intercultural en la relación terapéutica.

Otra cuestión fundamental para mejorar la atención a la mutilación genital femenina es su abordaje como una violencia sexual así como vulneración de los derechos humanos y de los derechos de la infancia. En este sentido, la jurista Violeta Assiego ha subrado la importancia de una mirada "anticolonial y antirracista" para evitar violencia institucional y ha recordado que la protección de la infancia "no depende del origen, sino del riesgo y la violencia sufrida".

La fundadora de la ONG Child Heroes, Patricia Rodríguez, ha alertado de la situación de niñas migrantes no acompañadas y víctimas de trata y ha denunciado que muchas niñas pasan por el sistema de protección sin evaluación médica, psicológica o de violencia sexual, pese a haber sufrido agresiones en origen, durante el trayecto migratorio y en destino.

Por su parte, la pediatra en Salt (Girona), Inma Sau, ha explicado cómo "los espacios con adolescentes y madres abiertos a hablar de sexualidad han sido fundamentales para reconstruir vínculos, abordar preguntas, tratar el dolor y el rencor en adolescentes supervivientes de MGF".

Los procesos reconstructivos ante la mutilación genital femenina ocuparon también parte del debate. La ginecóloga Diana Alejandra Guerrero ha presentado la experiencia de la Unidad de Cirugía Reconstructiva del Hospital Vall d'Hebron y ha insistido en que la reconstrucción "no es una solución aislada ni universal", por lo que debe integrarse en un proceso interdisciplinar con apoyo psicológico y sexológico.