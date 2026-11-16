Experto de la ONU evalúa los derechos humanos de las personas de edad en España

Archivo - Una persona mayor sentada en un banco. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Zvezdan Pirtosek, realiza una visita oficial a España desde este lunes 16 al 27 de noviembre de 2026.

El experto evaluará la manera en que se están aplicando las normas nacionales e internacionales de derechos humanos para garantizar el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad en España. Con este objetivo, identificará buenas prácticas y oportunidades de mejora, y formulará recomendaciones sobre cómo abordar los desafíos existentes de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y las normas internacionales pertinentes.

Pirtosek viajará a Madrid, el País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia para reunirse con autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil, redes de cuidados y apoyo, y personas de edad, con el fin de recoger una diversidad de perspectivas y experiencias vividas.

Los relatores especiales,expertos independientes ygrupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo.

Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la Oacnudh y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la Oacnudh.