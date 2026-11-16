Las presiones medioambientales pueden intensificar la migración en el Mediterráneo, según un estudio

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión por el Mediterráneo (UpM) y la red de Expertos Mediterráneos en Cambio Climático y Medioambiental (MedECC) han alertado este lunes de que el deterioro de las condiciones de vida en el Mediterráneo asociado al cambio climático y la escasez de recursos podría impulsar nuevos desplazamientos si no se refuerzan la adaptación y la mitigación.

El análisis ha sido presentado por el climatólogo de la Universidad de Salento, Piero Lionello, junto con el vicesecretario general de Estabilidad y Resiliencia de la Unión por el Mediterráneo, Joan Borrell, en la Cumbre del Clima de Antalya (Turquía).

Los autores recuerdan que el Mediterráneo es una de las rutas migratorias más transitadas del mundo: más de 2,5 millones de personas lo han cruzado hacia Europa en las últimas cuatro décadas, y entre 2014 y 2024 se registraron más de 30.000 fallecidos o desaparecidos.

Si bien la influencia actual del deterioro medioambiental en la migración depende en gran medida de factores socioeconómicos y geopolíticos, el peso del cambio climático podría aumentar, sobre todo en las zonas más vulnerables y con menor capacidad de adaptación.

En la actualidad, los desplazamientos por causas medioambientales tienden a producirse a distancias más cortas, mientras que los factores socioeconómicos y geopolíticos tienen mayor peso en los movimientos transfronterizos.

El texto precisa que no existe un vínculo único y directo entre cambio medioambiental y migración aplicable a toda la región mediterránea. "La complejidad del asunto, junto con la falta de datos adecuados, dificulta su evaluación empírica", añade.

MAYOR VULNERABILIDAD EN EL SUR Y EL ESTE DEL MEDITERRÁNEO

El informe incide en que el calentamiento global afecta a sectores vitales como la agricultura, el turismo y la energía, frena el desarrollo y contribuye a la inestabilidad en una región ya marcada por considerables disparidades socioeconómicas.

Esta situación afecta especialmente, según el análisis, a los países del sur y el este del Mediterráneo, que sufren escasez de agua y se enfrentan a la doble amenaza del aumento del nivel del mar y la desertificación.

Según el texto, para 2050 más del 20% de las especies marinas de interés pesquero del Mediterráneo podrían extinguirse y el rendimiento de los cultivos podría disminuir un 17%.

Las entidades advierten, además, de que, si no se adoptan las políticas necesarias, la habitabilidad del Mediterráneo podría verse "gravemente afectada", ya que las temperaturas medias en 2100 podrían ser hasta 6 °C superiores a las de la época preindustrial.

COOPERACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA PREVENIR DESPLAZAMIENTOS FORZADOS

El estudio destaca que los marcos políticos que priorizan el desarrollo y la cooperación regional, junto con la inversión en infraestructura verde, agricultura resiliente y gestión sostenible del agua, pueden contribuir a prevenir los desplazamientos forzados.

En opinión de los autores, impulsar la investigación interdisciplinaria y mejorar las bases de datos disponibles también permitiría comprender mejor las dinámicas de la migración medioambiental en la región y anticipar su evolución.

El vicesecretario general de la UpM, Joan Borrell, ha afirmado que el Mediterráneo se enfrenta a las presiones simultáneas del cambio climático, la inestabilidad geopolítica y la migración, y que lo que afecta a una costa repercutirá, de una forma u otra, en las demás.

Sin embargo, ha subrayado que la región no está destinada a definirse por una sucesión de crisis y que, con una mayor cooperación en materia de acción climática y desarrollo sostenible, tiene capacidad más que suficiente para transformar sus vulnerabilidades en soluciones compartidas.

"Este informe muestra la manera en que el cambio medioambiental, los conflictos y las condiciones socioeconómicas interactúan de diferentes maneras en las distintas partes del Mediterráneo, lo que influye tanto en la decisión de migrar como en la posibilidad de permanecer en un lugar. Esto pone de relieve la necesidad de ir más allá de las narrativas simplificadas: es esencial comprender bien estos procesos para diseñar respuestas eficaces que reduzcan el sufrimiento humano", ha declarado Piero Lionello, de MedECC.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD DE LOS MIGRANTES

La científica de MedECC Eda Acara ha señalado en declaraciones a Europa Press que las políticas migratorias deberían contemplar los efectos del cambio climático en la salud de los migrantes, especialmente de los trabajadores agrícolas, cuyos riesgos por calor suelen quedar invisibilizados en las estadísticas. Preguntada por los programas de migración laboral legal como alternativa a un enfoque centrado en la seguridad fronteriza, ha aclarado que el informe no prescribe medidas específicas para los gobiernos.

Además, ha advertido del elevado riesgo climático para las costas mediterráneas, donde el calentamiento supera la media mundial. Según ha señalado, de mantenerse el ritmo actual, el 20% de la vida marina podría extinguirse a mediados de siglo, amenazando la pesca y el sustento de las comunidades costeras. Ha subrayado que se trata de un problema transnacional y que el cambio climático actúa como multiplicador de riesgos.

Aunque ha recordado que la mayoría de los desplazamientos climáticos ocurren dentro de los países, ha defendido que la financiación de la adaptación debe ser un objetivo global. "Ahora mismo estoy en la COP31, donde los países en desarrollo piden triplicar la financiación para la adaptación", ha explicado, al tiempo que ha señalado que existe resistencia a aumentar esos recursos.

Sobre la cooperación entre España y los países del norte de África frente al estrés hídrico, ha apuntado que deberían reforzar los vínculos financieros y tecnológicos, impulsar medidas de adaptación locales y regionales y compartir innovaciones, especialmente en materia de riego.

"Debería haber más innovación entre los países que comparten los mismos problemas", ha afirmado.

También ha defendido que esa colaboración permita "cubrir esas brechas o necesidades financieras".