El 68% de los menores de 10 a 15 años tiene teléfono móvil, que alcanza el 95,6% a los 15 años

Archivo - Una adolescente mira la pantalla de su teléfono móvil. - UCO - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 68% de los menores de entre 10 y 15 años dispone de teléfono móvil en España, un porcentaje que asciende hasta el 95,6% en el caso de los adolescentes de 15 años, como se desprende de la última 'Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares Año 2026', publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística.

En concreto, el porcentaje de menores de edad con teléfono móvil en 2026 asciende al 45,9% aunque hay diferencias por edades. Así, es del 1,8% hasta los 6 años para pasar del 8,4% a los 8 y llegar al 20,0% a los 10. En los 12 años, el porcentaje llega ya al 65,2%; a los 14, al 93,1% y a los 15, al citado 95,6%.

En 2026, en la horquilla de edad que va entre los 10 y los 15 años, un 68,0% de menores de esta edad tenían un dispositivo, frente al 67,9% en 2025; 69,6% en 2024 y 70,6% en 2023, cuando se alcanzó el porcentaje más alto. En 2022, bajó al 69,5% y en 2021 se situó en 68,7%. En 2020, fue del 69,5%; 66,0% en 2019; 69,8% en 2018 y 69,1% en 2017.

El mayor aumento respecto al año anterior se registró entre los de 15 años (1,7 puntos porcentuales más), mientras que los de 12 años fueron el único grupo que presentó un descenso (-1,1 puntos).

La encuesta también revela que el 99,4% de los hogares contaba con teléfono móvil, mismo porcentaje que en 2025, mientras que el 44,4% disponía de teléfono fijo, 5,0 puntos menos que el año anterior. Además, el 84,5% de los hogares disponía de algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátil, tableta u otros dispositivos similares), lo que supuso un aumento de 0,7 puntos respecto a 2025.

En el caso de los menores, el 88,9% de seis a 15 años utilizaron ordenador y el 89,6% accedieron a Internet en 2026.

LOS DERECHOS DIGITALES DE LA INFANCIA LLEGAN AL CONGRESO

Los derechos de la infancia vinculados a los entornos digitales llegarán al Congreso de los Diputados la próxima semana de la mano de Aldeas Infantiles, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra cada 20 de noviembre.

Así, a las 12.00 horas, un total de 157 escolares de distintas provincias españolas, abordarán el buen uso de la tecnología y la protección que deben tener sobre los contenidos inadecuados para su edad, en el marco del programa educativo 'Abraza tus valores' que lleva a cabo Aldeas Infantiles SOS.

Los escolares representarán a los colegios Los Abetos, de Manzanares el Real (Madrid); Los Almendros, de Rivas Vaciamadrid (Madrid); Gómez Manrique, de Villamuriel de Cerrato (Palencia); Nuestra Señora de la Asunción, de Salamanca; Los Doce Linajes, de Soria; San Cristóbal, de Boecillo (Valladolid); y Cardenal Xavierre FESD, de Zaragoza.

Los siete portavoces expondrán sus discursos y propuestas desde la tribuna. Posteriormente, procederán a votar la opción que más les guste y se comprometerán a cumplirla.