Expertos abogan por una convención internacional específica para proteger los DDHH de las personas mayores

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos en derecho y bienestar social han pedido reforzar el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos humanos de las personas mayores en los sistemas regionales y han abogado por una convención internacional específica para proteger los DDHH de las personas mayores.

Así lo han reclamado en el marco de la jornada 'Derechos humanos de las personas mayores en los sistemas regionales de protección: una perspectiva comparada desde América, África y Europa', organizada por la Fundación HelpAge International España en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.

Según ha informado HelpAge en un comunicado, durante el evento, el catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís, ha advertido de que "el sistema de derechos humanos atraviesa hoy una doble crisis, institucional y de enfoque".

"Las personas mayores somos sujetos autónomos, con derecho a decidir cómo y con quién queremos vivir, y también titulares del derecho al cuidado. Es imprescindible garantizar nuestra participación y nuestra voz, proteger el derecho a vivir en la comunidad y afrontar desafíos como la brecha digital", ha señalado.

Por su parte, la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València y miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales, Carmen Salcedo Beltrán, ha explicado que "el comité supervisa a 42 Estados, pero no todos los miembros del Consejo de Europa han ratificado el artículo 23 de la Carta Social Europea, que es el instrumento específico de protección social de las personas mayores".

"Mientras no exista una convención internacional específica, hay que trabajar con lo que tenemos: los Estados que aún no lo han ratificado deben hacerlo, y los que ya lo han hecho, cumplirlo. Contamos hoy con conclusiones de no conformidad que evidencian incumplimientos graves y reiterados. Tenemos un marco jurídico vinculante que debemos reforzar y hacer efectivo", ha precisado.

Mientras, el oficial superior de bienestar social en la Comisión de la Unión Africana, Lefhoko Kesamang, ha explicado que aunque han dado "pasos importantes", como la adopción del Protocolo Africano sobre los Derechos de las Personas Mayores", las personas mayores en África siguen enfrentando "pobreza extrema, falta de acceso al agua potable, ausencia de sistemas de salud" y de "abuso, especialmente hacia las mujeres mayores, que en muchas comunidades son estigmatizadas y acusadas de brujería". Por ello, ha instado "a las Naciones Unidas a avanzar hacia una convención internacional".

Además, la profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y vocal del Patronato de HelpAge International España, Aída Díaz-Tendero, ha apuntado que "en el sistema interamericano existe una mayor cohesión jurídica" aunque hay "asignaturas pendientes fundamentales: la protección de las mujeres mayores, el derecho a la propiedad, la mayor vulnerabilidad en instituciones residenciales y el reconocimiento de la diversidad de las vejeces conforme a los contextos culturales".

La jornada ha concluido con un debate abierto en el que los participantes han coincidido en que la comparación entre los sistemas europeo, africano e interamericano permite identificar buenas prácticas, lagunas normativas y oportunidades de mejora mutua.