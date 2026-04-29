Un total de 735.000 hogares con IMV han compatibilizado la ayuda con rentas del trabajo en los últimos tres años

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 735.000 hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se han beneficiado del incentivo al empleo. Este incentivo permite a los perceptores trabajar o aumentar sus horas laborales sin perder la prestación, ya que una parte de los nuevos ingresos laborales queda exenta del cómputo para la revisión de la ayuda.

"Todas nuestras políticas, están orientadas de una forma u otra al empleo y muy vinculadas con la inserción laboral y, el trabajo, es la principal palanca de integración", ha explicado la ministra de Inclusión, Segurida Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha recordado que el incentivo para estimular el acceso al empleo de los beneficios del IMV "garantiza que trabajar compense".

El Ministerio ha recordado, asimismo, la reciente modificación de este incentivo que "incluye una simplificación de su cálculo y fomenta la participación de las personas beneficiarias en políticas activas de empleo y otras políticas de inclusión".

"El IMV siempre ha sido una política viva, que hemos ido adaptando y mejorando en base a la evidencia científica y la autoevaluación, que es crucial para desarrollar políticas públicas que funcionen", ha añadido Saiz.

Asimismo, ha destacado que el Plan anual para el Fomento del Empleo Digno que contendrá programas específicos destinados a fomentar el empleo y el desarrollo de la empleabilidad de las personas perceptoras de esta prestación. "Los servicios públicos de empleo se coordinarán con los servicios sociales para prestar una mejor atención mediante protocolos de coordinación aprobados para tal fin", según el Ministerio.

Con motivo del 1º de Mayo, Saiz ha puesto en valor que la contribución de las personas extranjeras "es indispensable". En el área de Migraciones, "la faceta laboral es crucial para la integración plena de una persona, que se produce cuando se es parte de nuestro tejido laboral".

En este sentido ha destacado el impulso a la figura del arraigo en el nuevo texto del Reglamento de Extranjería, que permite a las personas extranjeras regularizar su situación administrativa a través, precisamente, de una autorización de residencia por arraigo.

El número de personas de más de 16 años afiliadas a la Seguridad Social con este tipo de documentación ha aumentado casi el 40% en el último año, superando las 214.000 personas a 31 de diciembre de 2025. Suponen el 55% de las personas de 16 años y más con esta autorización de residencia.

El Ministerio ha destacado también la inserción laboral "de las personas ucranianas que se han beneficiado de una autorización por protección temporal tras la invasión rusa". Cerca del 20% de las personas ucranianas de 16 y más años titulares de una autorización por protección temporal, 35.647, se encuentran afiliadas a la Seguridad Social. En conjunto, hay más de 80.000 personas ucranianas afiliadas.

En cuanto a los más jóvenes, casi un 60% de los chicos que han sido tutelados o lo son en este momento han estado al menos un día de alta laboral en la Seguridad Social en 2025. Este porcentaje de afiliación es mayor entre las personas jóvenes de 18 a 23 años ex tuteladas, llegando al 69% en diciembre de 2025.