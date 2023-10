Familias numerosas piden al Gobierno recuperar la exención del pago a la Seguridad Social en las bajas por nacimiento

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido al Gobierno que recupere la exención del pago a la Seguridad Social para las empresas en las bajas por nacimiento de un hijo, que había hasta el pasado 31 de agosto, y que se han sustituido por una bonificación de 366 euros, y siempre que se cumplan una serie de requisitos en el perfil del trabajador que cubra temporalmente ese puesto.

Así lo reclama la entidad en una carta remitida a las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Igualdad, Irene Montero, en la que manifiesta su rechazo a la medida la cual considera "poco coherente" con la defensa de la mujer y la igualdad ya que afecta "especialmente a las madres".

La FEFN hace esta reivindicación con motivo de la reciente entrada en vigor, el pasado 1 de septiembre, del Real Decreto-ley 1/2023 de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

De acuerdo con el artículo 17 de este Real Decreto, darán derecho a una bonificación en la cotización de 366 euros al mes los contratos de duración determinada que se celebren con personas desempleadas, menores de 30 años, para sustitución de personas trabajadoras de baja por nacimiento y cuidado del menor; por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

La FEFN ha explicado que este cambio legislativo no afecta directamente al trabajador, sino a la empresa, que es la que asume el coste pero, según explica el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, "es una clara penalización de la maternidad y la paternidad, ya que cualquier empresario y departamento de Recursos Humanos preferirá contratar a gente que no vaya a tener hijos, que no les generarán ese gasto, serán más baratos".

La entidad cree que la medida, aunque afectará a hombres y mujeres, al haberse igualado los permisos por hijo entre ambos, tendrá un impacto mayor en la mujer, por el embarazo, que también da derecho a baja cuando hay riesgo y que es algo que no se puede compartir ni delegar en el hombre.

"Se está discriminando al trabajador que tiene hijos frente al que no los tiene, pero evidentemente, la mujer se lleva lo peor", ha señalado el presidente de la Federación.

Además, ha lamentado que, en un contexto en el que hay un "serio problema de envejecimiento de población" en España, "no solo no se incentiva la natalidad, sino que se penaliza tener hijos incrementando el coste que va a suponer para las empresas".