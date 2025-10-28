Feministas denuncian que Aragón usa fondos contra la violencia de género para un congreso de mujeres en el deporte

Archivo - Una mujer con un cartel durante una manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2023, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han denunciado este martes el "uso indebido" de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por parte del Gobierno de Aragón.

Así lo ha puesto de manifiesto la organización de mujeres en una carta enviada a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, donde pide que requiera "de forma inmediata" al Gobierno de Aragón la "devolución íntegra" de las cantidades que se hayan destinado de los fondos del Pacto de Estado al 'Congreso Nacional Red de Líderes, Mujeres Directivas en el Deporte Español'.

Para las feministas, la actividad "no encaja ni con el espíritu ni con los objetivos del Pacto de Estado ni atiende las propias directrices emitidas por el Ministerio de Igualdad". "Exigimos una intervención inmediata y contundente", señalan.

Asimismo, ha denunciado que el Gobierno de Aragón "ha incurrido en un uso indebido de los fondos del Pacto de Estado, contraviniendo las instrucciones de la Guía de Buenas Prácticas". En esta misma línea, recuerda que, según este documento, las actividades objeto de financiación de los fondos del Pacto tienen que estar enfocadas a educar y concienciar sobre las distintas formas de violencia machista.

La guía también recoge que las actividades deben capacitar a profesionales con herramientas y conocimientos para identificar, prevenir y actuar ante casos de violencia de género; brindar a las víctimas y supervivientes recursos y estrategias para reconocer situaciones de violencia; y fomentar valores de igualdad de género y respeto en la comunidad.

"Ninguno de estos objetivos son atribuibles al citado congreso al que el gobierno de Aragón ha derivado fondos del Pacto de Estado", subrayan desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres.

En este sentido, la organización señala que el objeto y contenido del congreso, tal como se promociona, "no evidencian vínculo alguno con la lucha contra la violencia machista o la atención a las víctimas". "Esto contraviene directamente la exigencia de la Guía de justificar de manera clara la finalidad de las actividades para la erradicación de la violencia de género. Un congreso sobre liderazgo de mujeres en el deporte que no integra esta perspectiva desvirtúa la finalidad de los fondos", advierte.

Igualmente, avisa de que la inclusión del logotipo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la cartelería del evento es "particularmente grave", ya que, según defienden las feministas, "confiere una legitimidad falsa a una actividad que desvía fondos públicos de su propósito primordial, creando confusión y erosionando la confianza pública en la gestión de estas políticas".

"La financiación de un evento de estas características representa un uso inadecuado y éticamente inaceptable del dinero público. La banalización y el desvío de los recursos destinados a las políticas contra la violencia machista debilitan los mecanismos de protección y reparación de las víctimas, que son centro de este crucial compromiso estatal", recalcan.

RECLAMAN "MAYOR RIGOR, TRANSPARENCIA Y CONTROL"

En esta misma línea, indican que el Ministerio de Igualdad "debe asegurar la aplicación rigurosa de las directrices que él mismo ha establecido". Además, reclaman "un mayor rigor, transparencia y control" en la gestión de estos fondos.

Respecto al Gobierno de Aragón, solicitan que proceda a la "devolución inmediata" de los fondos del Pacto "indebidamente utilizados" para la financiación del congreso, "sin que esta devolución implique una merma en el apoyo a un evento de gran interés para las mujeres deportistas".

En esta misma línea, proponen que la financiación del evento se realice a través de partidas presupuestarias que se ajusten a los objetivos del fomento de la igualdad en el ámbito deportivo.

También instan al Gobierno de Aragón a "mostrar la debida sensibilidad y responsabilidad política, garantizando que los recursos destinados específicamente a la erradicación de la violencia machista no se utilicen, ni se permitan utilizar, para actos que no se ajustan a los principios del Pacto de Estado".

"Agradecemos de antemano su pronta y contundente acción en respuesta a esta denuncia, esencial para mantener la credibilidad y la eficacia de las políticas de lucha contra la violencia machista", concluyen en la misiva.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad han asegurado a Europa Press, que antes de la celebración del congreso desde la Secretaría de Estado de Igualdad se pidió que se modificara la composición de la mesa porque, en un principio, los que iban a participar eran todos expertos varones. En cualquier caso, también han afirmado que estudiarán la queja de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres.