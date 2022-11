Feministas se manifiestan hoy en Madrid por el 25N con división de los socios de Gobierno

Cartel manifestación 25N 2022 - MOVIMIENTO FEMINISTA DE MADRID

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Asociaciones feministas han convocado diferentes protestas en Madrid con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

Por un lado, el Movimiento Feminista de Madrid ha convocado una manifestación que recorrerá la Gran Vía de Madrid bajo el lema "El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡Basta ya!". La marcha tiene previsto su inicio a las 18.30 horas desde la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía y terminará en la Plaza de España.

El PSOE ha confirmado su asistencia a esta manifestación, según ha informado, con una representación liderada por la secretaria de Igualdad de la formación, la también diputada Andrea Fernández.

El principal partido del Gobierno participa este año en la convocatoria que en 2021 lanzó lemas en contra de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, como "No se ve, dónde está, la ministra de Igualdad", "Nuestra ministra no es feminista", o "Ser mujer no es un sentimiento", esta última en relación a la Ley Trans impulsada por Igualdad y que ahora se está tramitando en el Congreso.

La titular de Igualdad, por su parte, asistirá a la manifestación del 25N contra las violencias machistas convocada por la Comisión 8M Vallecas, acompañada del candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor. Fuentes del Ministerio han precisado que acudirá a título personal, no como miembro del Gobierno.

El movimiento feminista 8M también ha convocado diferentes movilizaciones en la capital. Esta organización celebrará en diferentes barrios su propia concentración, en este caso bajo el lema "Frente a la cultura de la violencia, los feminismos son nuestra respuesta".