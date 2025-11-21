Feministas piden a Redondo "no distraer la atención sobre otras causas" el 25N y atender sus demandas

Archivo - La ministra de Educación Pilar Alegría (3i); la ministra de Igualdad, Ana Redondo (3d), y la ministra de Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz (2d), en la manifestación del Foro de Madrid, a 25 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Feministas han pedido este viernes a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "no distraer la atención sobre otras causas" con motivo de la celebració, este martes 25 de noviembre, del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, y atender sus demandas.

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres y la Comisión 8M después de que en un encuentro con medios Ana Redondo haya asegurado que asistirá a las dos marchas convocadas en Madrid este año por el 25N.

Este martes saldrá en primer lugar a las 18:30 horas la manifestación convocada en la capital por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid. Esta marcha partirá de la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía y finalizará en la Plaza de España. Media hora después comenzará desde Atocha la convocada por Comisión 8M el mismo día en la capital.

En este sentido, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, organización de mujeres que apoya la marcha del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, ha solicitado a Redondo que no olvide que el martes lo que se conmemora es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que la manifestación que "abandera" esa causa es la que sale de Alcalá/Gran Vía. "Es obvio que a lo largo del día hay tiempo para asistir a tres o cuatro manifestaciones", ha añadido.

Para la organización, el 25 de noviembre "es obligado no distraer la atención sobre otras causas que pueden encontrar atención en otros momentos". "Invitamos a la ministra, a los partidos y sindicatos a que lean los manifiestos de ambas manifestaciones para que comprendan que en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres no proceden las distracciones y que el foco debe ponerse sobre la violencia contra las mujeres", ha recalcado.

Asimismo, ha subrayado que el 25 de noviembre "es un día de rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres".

Por su parte, la Comisión 8M espera que la asistencia de la titular de la cartera de Igualdad a su marcha suponga que atienda sus demandas y haga políticas en consecuencia.

Además, ha llamado al conjunto de la sociedad madrileña a participar en una manifestación "construida desde lo colectivo por todas y todes, creando un espacio seguro".

Según ha apuntado la Comisión 8M, busca señalar "todas la violencias" que sufren las mujeres y disidencias. "Por eso nuestro lema es todas y todes contra la violencia racista y patriarcal y por supuesto remarcamos que nuestro espacio de participación es abierto y seguro como la manifestación", ha subrayado.