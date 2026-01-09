La FEMP responde a Redondo que está "en el mismo camino que Igualdad" en la lucha contra la violencia de género

Archivo - La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha mostrado "comprometida" en la lucha contra la violencia machista y ha asegurado que está "en el mismo camino" que el Ministerio de Igualdad.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press después de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, hiciese este jueves un llamamiento a la FEMP para que se incorporen más municipios al Sistema VioGén.

En este sentido, desde la FEMP han expuesto que la última vez que se ha informado a las entidades locales fue en la campaña de Navidad de 2025, cuando se le pidió que advirtiera de que eran momentos para estar "más precavidos".

En concreto, la FEMP ha llevado a cabo 15 difusiones a las entidades locales sobre la lucha contra la violencia de género desde el mandato actual de la presidenta y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, en septiembre de 2023.

Además de la difusión a los ayuntamientos del plan de refuerzo de servicios y coordinación frente a la violencia contra la mujer en Navidad de 2025, la FEMP ha informado sobre la adhesión a VioGén en octubre del año pasado o respecto a la coordinación institucional antes del verano.

Igualmente, desde la Federación recuerdan que todas las reuniones de la Junta de Gobierno y del Consejo Territorial van precedidas de un minuto de silencio recordando a las mujeres víctimas de esta violencia.