El Fondo Soledad Cazorla concede 11 nuevas becas para huérfanos por la violencia de género

El Fondo Soledad Cazorla concede 11 nuevas becas para huérfanos por la violencia de género
El Fondo Soledad Cazorla concede 11 nuevas becas para huérfanos por la violencia de género - FUNDACIÓN MUJERES
Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 17:10
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MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Selección del Fondo de Becas Soledad Cazorla ha concedido 11 nuevas becas destinadas a estudios, refuerzo educativo o apoyo psicológico para personas huérfanas y víctimas de la violencia de género.

En esta segunda reunión del año, el órgano encargado del estudio, concesión y renovación de estas ayudas ha otorgado seis nuevas becas y ha renovado cinco, por un importe total de 19.400 euros.

Las personas beneficiarias de estas ayudas residen en Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. La Secretaría Técnica, bajo la dirección de Marisa Soleto, ha sido la encargada de recibir las solicitudes y proponer al Comité la concesión o resolución de las ayudas, sobre las cuales este órgano decide su aprobación o denegación.

La reunión ha contado con la asistencia de los promotores del Fondo, Joaquín Tagar y Joaquín García Cazorla, junto con María Eugenia Prendes, Concha Gutiérrez, Beatriz Jiménez de Parga y Marisa Soleto. El Comité de Selección está integrado por representantes de la familia de Soledad Cazorla Prieto, componentes del Patronato de Fundación Mujeres y expertas independientes vinculadas a la igualdad y la violencia de género.

Con esta última decisión, el Fondo Soledad Cazorla ha acompañado desde hace diez años a 85 familias y ha beneficiado a 145 becarios. A lo largo de esta década de trayectoria, la iniciativa ha alcanzado un total de 314 becas concedidas y ha repartido 584.723 euros.

El Fondo de Becas Soledad Cazorla se financia gracias a las donaciones de particulares y de empresas y por lo recaudado por las diversas iniciativas solidarias que promueve.

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