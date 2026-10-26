Foro de Madrid y Movimiento Feminista clamarán contra la violencia hacia las mujeres el 25N: "Paremos la barbarie"

Archivo - Cientos de personas durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid volverán a salir a las calles de la capital el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para clamar contra las distintas formas de violencia que sufren las mujeres, con el lema 'Paremos la barbarie'.

Las organizaciones convocantes han dado a conocer este lunes, a través de sus redes sociales, el cartel oficial con el que animan a la movilización ciudadana en Madrid de cara a esa jornada reivindicativa.

Con el color morado como protagonista y la imagen de una mujer visiblemente enfadada, las plataformas feministas hacen un llamamiento a frenar "la barbarie" ante el incremento de las diferentes violencias contra las mujeres, según han confirmado fuentes de la organización a Europa Press.

En este sentido, los colectivos han destacado cuestiones clave de su agenda como los feminicidios, los fundamentalismos, la prostitución, la pornografía, los "vientres de alquiler" y la violencia sexual, ejes por los que marchan cada año por la capital para hacer oír sus reivindicaciones.

El año pasado, al igual que en años anteriores, dos marchas recorrieron las calles de Madrid el 25 de noviembre, mostrando la división entre el movimiento. En total, marcharon unas 5.000 personas, según Delegación del Gobierno, frente a las 6.500 que estimó en la misma jornada de 2024.

Concretamente, contabilizó que unas 2.000 personas acudieron a la convocatoria del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, una manifestación que congregó a las feministas de base, consideradas 'históricas', en el centro de la capital. Las propias organizadoras estimaron una asistencia de 5.000 personas, mientras que en 2024 la elevaron a 10.000.

La segunda marcha, la convocada por la Comisión 8M, congregó, según Delegación de Gobierno, a 3.000 personas, la misma estimación oficial que en 2024. Las organizadoras elevaron la cifra a entre 8.000 y 10.000 personas, pero en 2024 la estimaban en unas 70.000.